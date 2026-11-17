Mi chiedo: cos’è la volontà di Dio? Credo che questo sia uno dei misteri più profondi della fede cristiana: il rapporto tra la nostra piccolezza e l’infinito amore di Dio. Siamo davvero piccoli davanti all’immensità del firmamento. La Terra è solo un granello nell’universo e noi siamo creature fragili, formiche attraversate dal tempo, dalle gioie, dalle sofferenze e dalla morte. Eppure, nel Vangelo, Gesù ci rivela qualcosa di straordinario: per Dio nessuno è insignificante. Gesù dice che persino i capelli del nostro capo sono tutti contati (Luca 12,7). È un’immagine bellissima: l’Infinito si prende cura del particolare, il Creatore non dimentica la creatura.

Ma allora, cos’è la volontà divina? Io credo che la volontà divina non sia un copione già scritto, nel quale ogni nostra azione e ogni avvenimento sono predeterminati. Dio ci ha creati liberi. Ci ha donato la capacità di scegliere, di amare, di sbagliare, di rialzarci. La volontà divina è anzitutto il desiderio di Dio che ciascuno di noi realizzi il bene per il quale è stato creato: amare, donarsi, rispettare la vita, cercare la verità, essere giusto e misericordioso.

E per me, cos’è la volontà divina? Non posso pretendere di conoscere il disegno che Dio ha per la mia vita. Forse la Sua volontà non consiste che io possa diventare qualcuno, nell’ottenere un incarico, nel raggiungere un successo o nel ricevere il riconoscimento degli altri. Forse consiste nel modo in cui vivo ciò che sono. Nella responsabilità verso gli altri, nella difesa di chi è più fragile, nella capacità di non perdere la dignità nelle difficoltà, nel saper perdonare e nel continuare a fare il bene anche quando non ricevi gratitudine. E, soprattutto, nel non lasciare che le delusioni induriscano il mio cuore.

C’è una frase del Padre Nostro che racchiude tutto questo: “Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra”. Non è una dichiarazione di rassegnazione. È un atto di fiducia. Significa dire a Dio: Signore, io ho i miei progetti, i miei desideri, le mie aspirazioni, ma riconosco che Tu vedi più lontano di me. Aiutami a comprendere dove devo andare e dammi il coraggio di percorrere quella strada.

Forse, arrivati a una certa stagione della vita, la domanda non è più soltanto: “Che cosa devo ancora realizzare?» ma «Che cosa vuole Dio da me, per il tempo che mi resta?”. E forse la risposta non è nelle grandi imprese, ma nella capacità di lasciare dietro di me qualcosa di buono: un gesto, una parola, un esempio, un atto di giustizia, un amore trasmesso ai miei figli e, quando sarà, ai miei nipoti. Noi siamo polvere nell’immensità del creato, ma non siamo polvere dimenticata da Dio. Ecco, forse la volontà divina è proprio questa: che la nostra vita, pur piccola nell’universo, diventi grande nell’amore.

La volontà divina è il disegno d’amore di Dio sull’uomo e sul mondo. È ciò che Dio desidera per noi, affinché possiamo vivere nella verità, nell’amore, nella giustizia e raggiungere la salvezza. Ma non tutto ciò che accade è necessariamente volontà di Dio. Nella teologia cristiana possiamo distinguere una volontà di Dio positiva, ciò che Dio vuole e desidera: il bene, l’amore, la pace, la giustizia, la fraternità. Una volontà permissiva: Dio permette che accadano anche cose dolorose, perché rispetta la libertà dell’uomo e non impedisce ogni conseguenza delle scelte umane. Infine una volontà salvifica: Dio desidera che ogni uomo si salvi e trovi la strada della vita eterna. Dunque, una malattia, un’ingiustizia, una sofferenza o la morte di una persona cara non devono essere automaticamente interpretate come qualcosa che Dio ha voluto.

Possiamo conoscere la volontà di Dio attraverso la Sua Parola e il Vangelo. Possiamo cercarla nella preghiera. Con la coscienza illuminata dalla fede, il discernimento spirituale, con il confronto con persone sagge e spiritualmente preparate. San Paolo scrive: “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Romani 12,2). Accettare la volontà divina significa allora rassegnarsi? Assolutamente no. Accettare la volontà di Dio non significa rinunciare a lottare contro il male, subire passivamente le ingiustizie o smettere di cercare la guarigione. Gesù stesso, nel Getsemani, prega: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu” (Matteo 26,39). Gesù manifesta la propria sofferenza, ma affida tutto al Padre. La volontà divina non è un destino cieco al quale dobbiamo sottometterci.

È un rapporto di fiducia con Dio. Significa continuare a fare il bene anche quando non comprendiamo perché certe cose accadono; non perdere la speranza quando la vita ci mette alla prova; non confondere la volontà di Dio con quella degli uomini. Non sempre possiamo scegliere ciò che la vita ci riserva, ma possiamo scegliere come viverlo davanti a Dio. E forse la preghiera più bella è questa: “Signore, non ti chiedo di comprendere tutto ciò che accade, ma di avere la forza di non allontanarmi mai da Te. Illuminami nelle decisioni, sostienimi nelle prove e insegnami a riconoscere la Tua volontà, anche quando il mio cuore non riesce a comprenderla. Amen”.