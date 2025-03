Come si esprime la funzione valoriale della scuola

In un contesto storico e sociale caratterizzato da rapidità̀ dei cambiamenti e crescente interconnessione globale, la scuola deve rispondere alla necessità di promuovere valori condivisi che permettano ai giovani di orientarsi in un mondo complesso. I docenti sono i principali artefici di questo processo, poiché́, attraverso le loro pratiche didattiche, sono chiamati a trasmettere valori fondamentali come il rispetto per le regole, l’inclusione, la solidarietà̀, la sostenibilità̀ e la partecipazione democratica. Questi valori sono essenziali per formare individui in grado di vivere e lavorare in un contesto globale, dove il rispetto per l’altro e l’attenzione ai temi sociali e ambientali diventano sempre più̀ rilevanti.

Inoltre, la scuola deve incoraggiare nei giovani lo sviluppo di competenze trasversali, come il pensiero critico, la creatività̀ e la capacità di risolvere problemi, che sono fondamentali per affrontare le incertezze e le sfide di un mondo in continua trasformazione. Gli insegnanti, quindi, non sono solo insegnanti di contenuti disciplinari, ma anche guide nell’accompagnare gli studenti nella comprensione e nell’elaborazione di una visione personale e collettiva del mondo.

La funzione valoriale della scuola si esprime anche nel suo impegno verso l’inclusione e l’equità̀, in un’epoca in cui le disuguaglianze sociali ed economiche rischiano di ampliarsi. La scuola deve essere un luogo in cui tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro origini, possano accedere alle stesse opportunità̀ di crescita e sviluppo. In sintesi, la scuola e i docenti sono chiamati a rispondere alle esigenze di una società̀ in cambiamento, promuovendo valori che garantiscano una formazione completa e responsabile dei giovani, attraverso il prisma di una fraternità concreta.