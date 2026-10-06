Come nacque la “Supplica” alla Madonna di Pompei

L’8 maggio, anniversario della prima pietra del santuario nel 1886, e il 7 ottobre, festa della Madonna del Rosario, a mezzogiorno si recita la “Supplica” alla Madonna di Pompei. La Supplica non è una preghiera qualsiasi, la parola viene dal latino “supplicare”, vale a dire piegarsi sulle ginocchia, chiedere con insistenza. Essa ha tre caratteristiche che la rendono diversa dalle altre preghiere: è un a richiesta urgente ed accorata, lo si capisce dalle parole usate nel testo, è comunitaria, in quanto si recita tutti insieme, ed è legata ad una promessa o a un patto.

La Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei è una delle preghiere mariane più amate e conosciute. Per comprendere la nascita della supplica dal punto di vista storico, bisogna tornare alla seconda metà dell’Ottocento, era quello infatti, un periodo di grandi trasformazioni politiche, sociali e religiose.

L’Italia era stata unificata da poco e la stessa società attraversava profondi cambiamenti. Anche la Chiesa Cattolica viveva e si trovava in un momento particolarmente delicato: il rapporto con il nuovo Stato Italiano era difficile e, più in generale, il mondo europeo era attraversato da correnti politiche e culturali, che mettevano in discussione molte tradizioni religiose.

La “Supplica” alla Madonna di Pompei, fu scritta da Bartolo Longo (1841-1926), ma come nacque? Longo, originario di Latiano, vicino Brindisi, era un avvocato, studente a Napoli, iniziò a frequentare e a mettersi in contatto con ambienti culturali ostili alla Chiesa, allontanandosi dalla fede nella quale era stato educato.

Ma nel 1865 nella vita di Bartolo Longo avviene un cambiamento grazie al padre domenicano Alberto Radente (1817-1885): si confessò, tornò alla pratica cattolica e il 23 giugno 1865 ricevette nuovamente l’Eucarestia. Da quel momento la sua vita prese una direzione completamente diversa: si dedicò alla religione, al Rosario e alle opere di carità. Nel 1872 giunse nella Valle di Pompei, e qui rimase profondamente colpito dalle condizioni di abbandono della popolazione, sia dal punto di vista religioso e sia da quello sociale.

Si trovava in quella valle per amministrare le proprietà della contessa Marianna De Fusco (1836-1924) quando un giorno al suono delle campane dell’Angelus, Bartolo Longo sentì interiormente queste parole “Se propaghi il Rosario, sarai salvo!”. Egli interpretò quelle parole come una chiamata alla propria missione.

Il 1° settembre del 1883 Leone XIII (1878-1903) pubblica la sua prima enciclica sul rosario, la “Supremi Apostolatus Offici”. Egli dice che davanti ai gravi mali della società moderna, l’ateismo, le guerre e le ingiustizie di ogni genere, il rimedio è tornare al Rosario. Bartolo Longo legge quell’enciclica e scrive di getto una preghiera lunga, appassionata, che intitola “Atto d’amore alla Vergine”. E’ la “Supplica”.

La prima recita pubblica della Supplica nella forma legata alla festa del Rosario avvenne il 14 ottobre del 1883, quando circa ventimila pellegrini riuniti a Pompei si unirono in preghiera. Nel testo della “Supplica” sono presenti le preoccupazioni del tempo, le sofferenze delle persone, le divisioni, i conflitti, le difficoltà della società e della Chiesa. La Madonna veniva invocata come Madre di misericordia, Regina del Rosario e Regina della pace.

Nel corso di oltre un secolo la Supplica ha accompagnato generazioni di fedeli. E’ stata recitata da milioni di persone nelle chiese, nelle famiglie e nelle comunità, e anche dai pontefici in occasione delle visite al santuario di Pompei, per ultimo Papa Leone XIV proprio l’8 maggio del 2026.

La “Supplica”, è una preghiera legata alla fiducia, alla speranza e alla richiesta di aiuto. Attraverso le sue parole, il fedele si rivolge alla Vergine Maria, riconoscendola come una presenza materna capace di accogliere le sofferenze, le paure e le difficoltà degli uomini. Non si prega soltanto per i propri problemi, ma anche per la famiglia, per le persone che soffrono e più in generale, per l’umanità intera.

Chi prega riconosce i propri limiti e chiede aiuto senza pretendere di avere tutte le risposte, la Supplica nasce dalla consapevolezza che nella vita possono esserci momenti di dolore, di solitudine e difficoltà, ma invita a non lasciarsi vincere dalla disperazione.

In definitiva questa particolare preghiera è un invito alla fiducia, alla perseveranza e alla solidarietà. Il suo contenuto porta a riflettere sul bisogno umano di sperare nei momenti difficili e di sentirsi accolti e sostenuti. La preghiera esprime così quasi un desiderio universale: trovare quella luce anche quando l’esistenza è attraversata da un momento di buio e trasformare al tempo stesso la sofferenza in un’occasione per riscoprire la vicinanza agli altri, anche semplicemente recitando il Rosario.