Come nacque la devozione a San Giuseppe nel mese di marzo

A marzo il 19 c’è il ricordo della festa di S. Giuseppe, l’uomo giusto come viene riportato nel Vangelo di Matteo, ma sicuramente in tutto questo mese c’è una grande devozione verso lo sposo della Vergine Maria. Ma come si è arrivati a definire marzo il mese di S. Giuseppe? Forse un aiuto può venire dalle pubblicazioni dedicate a questo grande santo che ha avuto il privilegio di tenere tra le sue braccia il piccolo Gesù.

Uno dei primi libri risale al 1802 e fu stampato a Venezia ad uso quasi esclusivo di una confraternita della parrocchia S. Agostino di Modena, dal titolo “Il mese del Giglio, ossia il mese di giugno consacrato a S. Giuseppe”, certo come mese è indicato giugno, tradizionalmente legato al culto del Sacro Cuore, questo libro diede inizio ad una vera devozione verso il santo.

A far sì che venne scelto come mese quello di marzo, fu Giuseppe Marconi che nel 1810 che pubblicò a Roma “Il mese di marzo consacrato al Glorioso patriarca S. Giuseppe sposo di Maria Vergine”, per ottenere il suo patrocinio in vita e morte, di questo libro, tradotto anche in altre lingue, non esistono tracce.

Nel 1855 il libro intitolato Considerazioni delle virtù del santo patriarca Giuseppe a dedicargli il mese di marzo, trovò in papa Pio IX (1846-1878) un devoto speciale tanto da suggerire il 27 aprile del 1865 che: “ … affinché aumenti sempre più la devozione verso tanto celeste patrono e quel metodo di preghiera si propaghi più facilmente e più ampiamente», estese le indulgenze a tutti i fedeli «purché pratichino un esercizio di preghiere e virtù per tutto il mese di marzo sul modello di quelle consolidate a farsi nel mese di maggio in onore di Beata Vergine Maria…”. E sarà lo stesso pontefice proprio il 4 febbraio 1877, a permettere di iniziare il mese di san Giuseppe il 16 o 17 febbraio, in modo da concluderlo il 19 marzo, giorno in cui si celebra in tutta la Chiesa la festa del custode della Sacra Famiglia di Nazareth.

Papa Leone XIII (1878-1903) con l’enciclica Quamquam pluries del 1889, dedicata a S. Giuseppe, stabilisce inoltre, che ad ottobre, mese del rosario, al termine della recita si aggiungesse la preghiera “A te o beato Giuseppe”, scritta dallo stesso pontefice.

A cinquant’anni dalla proclamazione di S. Giuseppe come patrono della Chiesa universale, Benedetto XV (1914-1922) il 25 luglio 1920, esortò nel Motu proprio “Bonum sane”, tutti i vescovi a venerare il mercoledì e il mese di marzo a S. Giuseppe.

Nel libro di padre Tarcisio Stramare (1928-2020) “San Giuseppe. Dignità, privilegi, devozioni”, si descrive perché fu scelto il mercoledì come giorno dedicato al santo. Questo sacerdote ha rivolto gran parte dei suoi studi su San Giuseppe, collaborando all’esortazione apostolica “Redemptoris Custos” di Giovanni Paolo II del 1989.

Papa Francesco con la Lettera apostolica “Patris corde” dell’8 dicembre 2020, ha contribuito ancora maggiormente a rendere la figura di S. Giuseppe sempre più importante nella Chiesa, dedicando un anno particolare al santo dal giorno dell’Immacolata 2020 allo stesso giorno del 2021, a ricordo del 150° anniversario della dichiarazione del santo a patrono universale della Chiesa, proclamato l’8 dicembre del 1870 da Pio IX. Si può aggiungere inoltre che nel 2013 la Congregazione del culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, decise che il nome di san Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, sia menzionato in alcune preghiere eucaristiche del Messale Romano.

La più antica immagine di San Giuseppe sarebbe quella incisa sulla pietra sepolcrale di una certa Severa, conservata nel museo romano al Laterano e che forse può risalire al II secolo, egli è effigiato nel gruppo del presepe, mentre si appoggia al suo bastone e distende la mano verso il Bambino in atteggiamento di difesa.