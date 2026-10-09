“Cieli Blu”: tra ingegneria climatica, scienza e responsabilità verso il futuro

È stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Cieli Blu – Divieto di attività di ingegneria climatica (Geoingegneria)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2026. La proposta mira a vietare, nello spazio aereo italiano, attività finalizzate alla modificazione artificiale del clima o delle condizioni meteorologiche, comprese tecniche come l’inseminazione delle nuvole e alcune forme di intervento sulla radiazione solare. Prevede inoltre il divieto di dispersione intenzionale nell’atmosfera di determinate sostanze o aerosol quando finalizzata a modificare artificialmente la composizione o le dinamiche atmosferiche, oltre a specifiche sanzioni. I promotori richiamano il principio di precauzione e la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, collegandosi anche agli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione. Nel dibattito pubblico la proposta è stata accompagnata anche dal tema delle cosiddette “scie chimiche”.

Su questo punto, però, credo sia importante mantenere lucidità: le normali scie di condensazione degli aerei sono un fenomeno atmosferico conosciuto e studiato scientificamente e non esistono, allo stato delle conoscenze, prove che dimostrino l’esistenza di un programma clandestino di irrorazione chimica dell’atmosfera. Geoingegneria e “scie chimiche” non sono la stessa cosa. Ma proprio per questo ritengo che il tema della proposta di legge meriti di essere conosciuto e discusso. La domanda che pone è tutt’altro che banale: fino a che punto l’uomo può intervenire deliberatamente sui meccanismi dell’atmosfera e del clima? E soprattutto: chi decide? Con quali garanzie? Con quali controlli? E quali conseguenze potremmo lasciare alle generazioni future? Su temi così delicati non servono né credulità né pregiudizi. Servono conoscenza, confronto, prudenza e capacità di distinguere i fatti dalle opinioni.

Chi condivide l’iniziativa può sottoscriverla online, gratuitamente, attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia, utilizzando SPID o CIE. In alternativa, è possibile firmare in forma cartacea presso gli uffici comunali che hanno depositato i moduli, presentandosi con un documento di identità valido. La raccolta delle firme è prevista fino al 6 novembre 2026. Prima di firmare, naturalmente, ognuno legga la proposta e valuti liberamente se sostenerla. Perché il futuro nostro e dei nostri figli è una nostra responsabilità.

Ogni scelta che facciamo oggi lascia un segno sul mondo che consegneremo a chi verrà dopo di noi. Abbiamo ricevuto molto da chi ci ha preceduto. Ora tocca a noi avere il coraggio, la responsabilità e la lungimiranza di costruire un futuro migliore. Perché ai nostri figli non dobbiamo lasciare soltanto ciò che abbiamo ereditato, ma soprattutto la possibilità di vivere in un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. E qui mi tornano alla mente le parole di Dante Alighieri, nel XXVI canto dell’Inferno, messe in bocca a Ulisse: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.» È forse questo il nostro compito più importante: non smettere mai di conoscere, di porci domande, di cercare la verità. Perché informarsi, dubitare, verificare e assumersi la responsabilità delle proprie scelte significa proprio non vivere “come bruti”. E il nostro primo dovere verso i nostri figli è lasciare loro non soltanto un mondo, ma anche la capacità di conoscerlo, rispettarlo e migliorarlo.