In Europa si estende una ragnatela di percorsi dedicati al cicloturismo che supera i 90.000 chilometri, orchestrata in gran parte dal progetto EuroVelo, promosso dalla Federazione Europea dei Ciclisti. Diciassette grandi direttrici attraversano il continente da un capo all’altro, con il traguardo ambizioso di completare oltre 70.000 chilometri di percorsi pienamente realizzati. Numeri che raccontano molto più di semplici statistiche: descrivono l’ascesa della cosiddetta mobilità dolce e il suo peso crescente nelle nostre vite quotidiane. Questo modello di spostamento si sta affermando come leva strategica per riorganizzare il modo in cui ci muoviamo, riducendo smog e rumore, abbattendo i consumi energetici e incoraggiando abitudini di vita più sane. Allo stesso tempo, alimenta un turismo più responsabile e alleggerisce i costi dei trasporti, sia per le amministrazioni pubbliche che per i singoli cittadini.
Cicloturismo e mobilità dolce, il modello europeo per città più sostenibili
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