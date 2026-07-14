Opinione

Cicloturismo e mobilità dolce, il modello europeo per città più sostenibili

Di Bruno Di Giacomo Russo
Immagine creata con ChatGtp
In Europa si estende una ragnatela di percorsi dedicati al cicloturismo che supera i 90.000 chilometri, orchestrata in gran parte dal progetto EuroVelo, promosso dalla Federazione Europea dei Ciclisti. Diciassette grandi direttrici attraversano il continente da un capo all’altro, con il traguardo ambizioso di completare oltre 70.000 chilometri di percorsi pienamente realizzati. Numeri che raccontano molto più di semplici statistiche: descrivono l’ascesa della cosiddetta mobilità dolce e il suo peso crescente nelle nostre vite quotidiane. Questo modello di spostamento si sta affermando come leva strategica per riorganizzare il modo in cui ci muoviamo, riducendo smog e rumore, abbattendo i consumi energetici e incoraggiando abitudini di vita più sane. Allo stesso tempo, alimenta un turismo più responsabile e alleggerisce i costi dei trasporti, sia per le amministrazioni pubbliche che per i singoli cittadini.

Negli ultimi decenni, la sostenibilità è diventata la bussola culturale e politica attorno a cui ruota il dibattito sulle trasformazioni del territorio e sull’impronta che l’uomo lascia sull’ambiente. Il concetto racchiude l’idea di una società capace di offrire benessere e qualità della vita oggi, senza ipotecare le risorse di chi verrà dopo di noi. Questa riflessione ha trovato una svolta decisiva con il Rapporto Brundtland, il documento delle Nazioni Unite che ha fissato una definizione destinata a fare scuola: sviluppo sostenibile come capacità di rispondere ai bisogni presenti senza compromettere quelli futuri. Una prospettiva affine arriva anche dalla World Conservation Union, che lega il progresso sostenibile al miglioramento delle condizioni di vita, purché non si superi la soglia di tenuta degli ecosistemi. In Europa, uno spartiacque importante è stato il Trattato di Maastricht del 1992: da quel momento si abbandona l’idea di una crescita misurata solo in termini economici, aprendo la strada a un modello che intreccia sviluppo, ambiente e coesione sociale.

Il principio si è poi tradotto in scelte concrete per le città europee, chiamate a garantire servizi ambientali, sociali ed economici senza logorare gli equilibri naturali su cui quei servizi si fondano. Lo stesso Trattato ha introdotto per la prima volta una regia europea sulla pianificazione territoriale, riconoscendo all’urbanistica un ruolo chiave nel disegnare uno sviluppo più armonico. In questo scenario, la mobilità dolce non è un semplice modo alternativo per spostarsi, ma un vero e proprio approccio al territorio: cammini accessibili anche a chi ha difficoltà motorie, piste ciclabili, itinerari per l’ippoturismo e altre forme di fruizione rispettose del paesaggio, pensate anche per bambini, anziani e persone con disabilità. Poter camminare liberamente, osservare e vivere gli spazi che ci circondano è, in fondo, il termometro più autentico della qualità civile di una comunità. Una città che lascia spazio ai passi lenti è una città più sana, più equa e più vicina alle persone.

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