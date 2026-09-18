Chi lo accontenta l’uomo?

Chiediamo alle cose ciò che non possono dare. Le rivestiamo di un’aura sacra, riconoscendo in esse un potere salvifico che non possiedono. Pretendiamo che colmino abissi, che curino l’assenza, che si facciano farmaco del tempo solo per il fatto di stringerle tra le mani un istante. Invochiamo da loro la magia di evocare il passato, pretendendo un falso sollievo. Ma esse non potranno mai generare vita. Come un vortice, incantano il tempo del turbinio, e poi spazzano via. Senza lasciare traccia.

Terminano con la stessa forza con cui sono accadute. Quando tutto svanisce, tentiamo di strappare a esse un battito di vita e, impattando con la loro sterilità, ci affidiamo ad altro. In questa corsa frenetica nel vuoto, sacrifichiamo costantemente ogni attimo del nostro vissuto: il momento non è mai abbastanza per i nostri occhi inquieti. Ci nutriamo di scampoli senza riuscire mai ad arrestare la fame e la sete di infinito.

Nel vivere quotidiano troviamo una sponda immediata nei non-luoghi della rete: specchi deformanti che legittimano ed esasperano le nostre mancanze, alimentando le nostre insoddisfazioni. I social sanno come catturare. E così, mentre stentiamo a lasciare il profumo del mare e la stagione che se ne va, lo schermo ci conquista profetizzando ciò che non c’è: la promessa del Natale, i luoghi da visitare, le tavole da imbandire. E poi i ponti di stagioni lontane…Una non vita che non fa che alimentare un bisogno continuo, ammassando cose su cose e costringendoci a vivere di simulacri.

Senza demonizzare la rete o le sue piazze virtuali, la vera sfida è incarnare una verità essenziale: la vita non si fonda sulle cose, perché esse non hanno il potere di dare un senso all’esistenza. Le cose sono, piuttosto, strumenti preziosi: mezzi attraverso i quali la nostra vita può elevarsi e guardare Oltre. Ma questa capacità di farsi scala verso l’alto si attiva solo a una condizione: quando le riscopriamo come doni. Solo se vissute come un regalo inaspettato, infatti, le cose smettono di possederci e si trasformano in un perenne rendimento di grazie a Colui che ce le ha concesse.

È così che gli occhi smetteranno di cercare un nutrimento effimero nel continuo fare, un agire esteriore che, senza gratitudine, svanisce lasciandoci vuoti. Solo allora lo sguardo smetterà di nutrirsi di mancanze, liberando il cuore dal peso dell’insoddisfazione e permettendogli finalmente di respirare.

È questo il crinale di ogni personale cambiamento: vivere la realtà come dono ricevuto. Quando il dono non viene riconosciuto come tale, le cose si riducono a oggetti da possedere e trattenere per sé. Investite di un senso che non hanno e caricate di un bisogno di nutrimento che non possono dare, esse diventano una trappola: ci aggrappiamo ad esse con l’illusione di riempirci, ma finiamo solo per sciupare l’esistenza dietro al nulla. È in questo modo che la sorgente si secca e l’anima torna a gridare: “Ancora, ancora”.

Bisogna trasformare la gratuità nella misura autentica della nostra gioia per evitare di vivere l’esilio più sottile dei nostri giorni: morire di sete stando alla fonte, incapaci di dimorare in ciò che c’è perché già posseduti da ciò che manca.

I santi, poeti della Grazia, lo sapevano da sempre. L’uomo può consumare l’universo intero cercando nelle cose ciò che può dare solo il Creatore, ma finirà per stringere solo cenere. Chi sazierà, allora, il cuore dell’uomo? Il Crocifisso. È Lui l’argine alla nostra arsura, la quiete della nostra tempesta. Lui è il dono perfetto: lo ha gridato al mondo spalancando le braccia sul legno della Croce, un luogo sacro che ha fatto del suo respiro, il nostro stesso respiro.

Lui conosce le necessità più remote e nascoste del cuore, sa ascoltare e rispondere al nostro grido, riempiendolo di vita nuova. Basta aprire il cuore. Lasciare che sia il Crocifisso a colmarlo e ricolmarlo. Ogni istante. Saprà bene come fare Colui che ha spezzato la Sua vita per ogni uomo. D’altronde, chi ha donato la vita, saprà pure come farsi vita. Saprà come farsi nutrimento, come colmare la sete e la fame d’infinito che invade ogni uomo.

Davanti all’Assoluto che si è donato sul Legno della Croce bisogna però sostare. RiconoscerLo come fondamento e nutrimento della nostra esistenza. Come l’unico luogo sacro in cui rigenerare la corsa. È il luogo in cui il cuore può riporre ogni sua inquietudine, incertezza, paura. Il luogo in cui sarà ascoltato — un Padre non può non farlo — e amato. Il luogo in cui poter comprendere che è bene smettere di rincorrere ciò che passa e pretendere dalla terra ciò che può dare solo il Cielo.