Carta dei diritti fondamentali dell’Ue: quali valori promuove

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata per la prima volta nel dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione, rappresenta uno strumento moderno e completo del diritto dell’Unione che tutela e promuove i diritti e le libertà delle persone di fronte ai cambiamenti nella società, al progresso sociale e agli sviluppi scientifici e tecnologici. In particolare, la stessa, enuncia i principi, le libertà e i principi che devono essere rispettati e garantiti all’interno dei Paesi comunitari. Essa si compone dei seguenti capitoli: dignità; libertà; uguaglianza; solidarietà, cittadinanza e giustizia. In particolare, tali principi, costituiscono la base nell’ordinamento europeo, producendo degli effetti significativi sui comportamenti e sulle dinamiche delle forze politiche europee.

A tal proposito, occorre ricordare che, sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, la cosiddetta “dimensione europea” rappresenta una prospettiva importante di cui gli Stati membri non possono fare a meno, quanto non si possa fare a meno della dimensione locale dell’agire politico. L’Europa, pertanto, è la giusta mediazione tra la globalizzazione e il protezionismo, in una prospettiva glocale. In questo quadro le sfide sono tre: la prima, individuare i modelli federali in cui inquadrare l’Unione europea; la seconda si concentra sulle caratteristiche dell’Unione europea, dai valori comuni all’omogeneizzazione normativa, passando per il ruolo costituzionale delle istituzioni; la terza presenta temi di attualità e futuri, quali la povertà, l’ambiente e le nuove tecnologie.

È necessario quindi che, anche e soprattutto oggi, in un contesto storico fortemente segnato dall’emergere di nuove fragilità economiche e sociali, si attuino i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue sulla base del principio di sussidiarietà, con l’obiettivo di garantire ai cittadini di tutti i Paesi Europei pari diritti nonché un futuro di pace e prosperità.