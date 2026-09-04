Carità: una pratica quotidiana di piccoli gesti fatti con grande amore

Ogni 5 settembre torna, discreta, la Giornata internazionale della carità. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012, la data coincide con l’anniversario della morte di Madre Teresa di Calcutta: una scelta non casuale, che lega un principio universale a una figura concreta, capace di incarnarlo senza clamore, senza proclami, con la sola forza della coerenza quotidiana. Il rischio, per giornate come questa, è di ridursi a un rituale simbolico: un post sui social, una citazione condivisa, e poco altro. Sarebbe un’occasione sprecata.

Chi frequenta il mondo dell’associazionismo cattolico sa che la carità non è un concetto astratto da celebrare una volta l’anno, ma una pratica che si costruisce giorno dopo giorno: nella distribuzione dei pasti, nell’ascolto di chi è solo, nell’accompagnamento delle famiglie in difficoltà, nel tempo donato senza chiedere nulla in cambio. Giornate come questa non servono a inventare qualcosa di nuovo, ma a dare visibilità a un lavoro silenzioso che migliaia di volontari portano avanti ogni giorno, spesso lontano dai riflettori.

Proprio per questo la ricorrenza ha un valore preciso: ricorda che la carità non è delega, non è compito esclusivo di specialisti della solidarietà, ma responsabilità di ciascuno. È un gesto che può nascere in una parrocchia, in un oratorio, in un gruppo scout, così come in un’associazione laica o in un semplice atto tra vicini di casa. Madre Teresa amava ripetere che non tutti possono fare grandi cose, ma tutti possono fare piccole cose con grande amore: una frase che, tradotta nella vita concreta di un’associazione, significa presenza costante, non straordinarietà.

Il modo migliore per onorare questa giornata non è limitarsi a ricordarla in un comunicato, ma tradurla in un gesto concreto: una telefonata a chi è solo, un’ora di volontariato, un sostegno a un progetto già attivo sul territorio. La carità cresce per contagio, non per proclami. Il 5 settembre, allora, sia meno una data da segnare sul calendario e più una domanda da porsi: cosa si può fare, oggi, con quello che si ha a disposizione, per chi ha meno?