Un cambio di rotta per garantire un lavoro ai giovani

Dalla nota mensile dell’Istat riguardante l’andamento dell’occupazione a novembre si è appreso che, gran parte degli indicatori, hanno fatto segnare un segno positivo: il tasso di disoccupazione generale è al 5,7% ed è il valore più basso dall’inizio delle serie storiche avvenuto nel 2004. Purtroppo la disoccupazione giovanile, ha fatto segnare il 19,2%, con un contestuale peggioramento di 1,4 punti percentuali. Questi dati, senza se e senza ma, ci devono far protendere verso la ricerca delle cause profonde di questo dramma che riguarda il futuro della nostra società e, soprattutto, dare forma alle possibili soluzioni per garantire il diritto ad un lavoro degno per le giovani generazioni.

Il dibattito in riferimento a queste difficili tematiche deve costruirsi attorno ai termini “equità” e “dignità”. Dobbiamo ripartire da un’economia che sia davvero civile, come tante virtuose esperienze del nostro paese ci dimostrano, mettendo al centro la persona umana e le sue competenze, per riscoprire, in tal modo, il valore della comunità. In altre parole, occorre corposo incremento misure strutturali in favore del rafforzamento della garanzia di condizioni di lavoro eque e sostenibili, del sostegno all’occupazione e all’imprenditorialità giovanile, senza trascurare un miglioramento dell’accesso alla protezione sociale. Tutto ciò dovrà essere accompagnato da una forte cambio di rotta sui temi dell’istruzione e della formazione, le quali devono essere più orientate e collegate ai bisogni del mercato del lavoro.

Oltre a questo, è necessario agire sul tema della salvaguardia del potere d’acquisto dei salari più bassi e, contestualmente, agire per totale e celere messa al bando dei cosiddetti “contratti pirata”, oltre che garantire contratti nazionali più rappresentativi e realmente vincolanti per tutti. Guardando al futuro quindi, il lavoro, deve e dovrà tornare ad essere il fulcro su cui, le giovani generazioni, possono edificare le basi per dar forma, con dignità, alla loro famiglia e al futuro.