Assunzione, la tradizione della Messa del Papa nel cuore di Castel Gandolfo

Com’è tradizione il giorno di Ferragosto, dedicato all’Assunzione di Maria Vergine, il Papa celebra l’eucarestia nella chiesa parrocchiale di Castel Gandolfo, intitolata a S. Tommaso da Villanova. Questa consuetudine è nata nel 1939 con Pio XII (1939-1958) che trascorreva il periodo estivo a Castel Gandolfo, residenza papale già dal XVII secolo. Quel giorno nel corso dell’omelia di Pio XII, parlò quasi da parroco, chiedendo pace, unità familiare e preghiera, da lì a poco sarebbe scoppiata la Seconda guerra mondiale.

I suoi successori Giovanni XXIII ( 1958-1963) Paolo VI (1963-1978) Giovanni Paolo II (1978-2005) e Benedetto XVI (2005-2013) hanno mantenuto viva questa tradizione, celebrando la Messa di Ferragosto insieme ai fedeli e ai numerosi pellegrini. Il papa ha sempre desiderato condividere con la popolazione locale e con i pellegrini la festa, una delle più importanti del calendario liturgico, ricordiamo che il dogma dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, fu promulgato da Pio XII, il 1°novembre dell’ Anno Santo del 1950, con la costituzione apostolica “Munificentissimus Deus”. La proclamazione avvenne in piazza S. Pietro davanti ad una grande folla di fedeli e rappresentò la definizione ufficiale di una fede già molto antica nella Chiesa. La festa dell’Assunzione, infatti, era celebrata da secoli sia in Oriente sia in Occidente: la sua origine risale ai primi secoli cristiani e nel tempo si era diffusa nella liturgia della Chiesa. L’eucarestia ha luogo nella chiesa pontificia di S. Tommaso da Villanova, uno dei principali monumenti di Castel Gandolfo.

Il sacro edificio fu progettato dal grande architetto Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) su incarico di papa Alessandro VII (1655-1667) e venne costruito tra il 1658 e il 1661, diventando la chiesa parrocchiale del borgo.

La facciata elegante riflette lo stile barocco del Bernini, mentre l’interno, a navata unica con cappelle laterali, è caratterizzato da un’atmosfera semplice e al tempo stesso raccolta. Sull’altare maggiore, dove celebra il Papa, si trova la grande tela della Crocefissione, opera di Pietro da Cortona (1596-1669) il dipinto rappresenta Gesù Cristo sulla croce, con ai piedi la Vergine Maria, Maria Maddalena e San Giovanni Evangelista. La chiesa, come s’è detto è intitolata a S. Tommaso da Villanova (1488-1555) religioso agostiniano, proprio come papa Leone XIV.

Il santo nacque a Fuenllana, nella regione della Castiglia-La Mancia in Spagna, egli fu un grande predicatore e si distinse per la sua straordinaria attenzione verso i poveri e gli ammalati, tanto da essere ricordato come il “padre dei poveri”.

Destinava gran parte delle ricchezze della diocesi, all’assistenza dei più bisognosi e più fragili, promuovendo opere di carità e di sostegno alle famiglie in difficoltà. Nel 1544 fu nominato arcivescovo di Valencia, dove continuò la sua opera di carità fino alla morte, fu canonizzato nel 1568 da Alessandro VII, lo stesso che fece costruire il sacro edificio. La stessa famiglia del papa, la famiglia Chigi, aveva una particolare devozione per il santo agostiniano e per questo volle dedicargli la chiesa. La celebrazione a Castel Gandolfo, diventa così un momento di preghiera, di vicinanza pastorale e di intensa riflessione spirituale.