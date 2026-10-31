Angeli custodi: la presenza invisibile che ci accompagna verso il bene

Gli angeli sono figure che appartengono a diverse tradizioni religiose, filosofiche e culturali. Il loro significato varia a seconda delle epoche e delle fedi, ma esistono alcuni tratti comuni: sono generalmente considerati esseri spirituali, messaggeri, custodi e intermediari tra il mondo terreno e quello divino. Nella tradizione biblica e cristiana. La parola “angelo” deriva dal greco ánghelos, che significa messaggero. Nella tradizione cristiana gli angeli sono spiriti puri, creati da Dio, ai quali sono affidati compiti di annuncio, protezione e guida degli uomini. Non sono divinità, ma creature di Dio che svolgono una missione al Suo servizio.

La teologia cristiana, soprattutto attraverso la riflessione di Dionigi Areopagita e successivamente di San Tommaso d’Aquino, ha elaborato una tradizionale gerarchia angelica articolata in nove cori: Serafini, Cherubini, Troni, Dominazioni, Virtù, Potestà, Principati, Arcangeli e Angeli. Tra gli Arcangeli, la tradizione cristiana attribuisce particolare importanza a: San Michele, difensore contro il male e simbolo della lotta del bene contro le forze del male. San Gabriele, il messaggero dell’Annunciazione, colui che porta a Maria l’annuncio della nascita di Gesù. San Raffaele, compagno di viaggio e figura legata alla guarigione e alla protezione.

Ma c’è un’altra figura che sentiamo particolarmente vicina a ciascuno di noi: l’Angelo custode. La fede cristiana ci insegna che Dio, nella Sua infinita misericordia, affida a ogni persona un Angelo che la accompagna nel cammino della vita. È una presenza invisibile, che non vediamo con gli occhi ma che, nella fede, sappiamo essere accanto a noi: nei momenti di gioia e in quelli di dolore, nelle nostre paure, nelle nostre solitudini e nelle scelte difficili. L’Angelo custode non vive al posto nostro e non ci risparmia le prove della vita. Ma ci ricorda che non siamo mai completamente soli.

Forse qualche volta, senza rendercene conto, abbiamo sentito dentro di noi una voce che ci invitava a fermarci, a scegliere il bene, a non cedere alla disperazione. Può essere la nostra coscienza; per chi crede, può essere anche quel misterioso modo attraverso il quale Dio ci fa sentire la presenza del nostro Angelo.

È bello pensare che, nei momenti più difficili, qualcuno ci sussurri nel silenzio del cuore: “Non avere paura. Io sono qui.” Anche nella tradizione ebraica gli angeli, i mal’akhim, sono messaggeri di Dio. Sono strumenti attraverso i quali viene trasmessa la volontà divina e possono avere funzioni di custodia, guida e annuncio. Nell’Islam gli angeli, gli malāʾika, sono creature spirituali che obbediscono pienamente ad Allah. Tra quelli maggiormente conosciuti vi sono Jibrīl (Gabriele), associato alla rivelazione del Corano a Maometto, e Mīkāʾīl (Michele), associato alla misericordia e alla provvidenza divina.

Al di là delle singole religioni, la figura dell’angelo ha assunto nei secoli un significato universale. Gli angeli sono stati rappresentati come ponti tra il Cielo e la Terra, custodi dell’innocenza, consolatori nel dolore, messaggeri di speranza. Nella letteratura e nell’arte sono diventati spesso il simbolo di quella parte più pura dell’uomo che cerca il bene, della voce della coscienza che invita a non arrendersi al male, della luce che continua a brillare anche quando intorno sembra esserci soltanto oscurità.

Forse è proprio questo che rende così affascinante la figura degli Angeli. Essi ci ricordano che l’uomo, pur vivendo con i piedi sulla terra, può avere gli occhi rivolti al Cielo. E nei momenti di dolore, di solitudine o di paura, pensare a un Angelo che ci accompagna può diventare un modo per ricordare che la nostra vita non è soltanto ciò che vediamo e tocchiamo. Per chi crede, esiste una realtà che va oltre ciò che i nostri occhi possono vedere. Una realtà nella quale il bene non è destinato a soccombere per sempre al male, nella quale l’amore può sopravvivere alla morte e nella quale il Cielo può essere più vicino di quanto immaginiamo.

E quando arriverà il momento in cui dovremo lasciare questa Terra, voglio pensare che il nostro Angelo sarà ancora accanto a noi, per accompagnarci verso quella luce nella quale finalmente vedremo ciò che oggi possiamo soltanto credere. Dio ci ha dato un Angelo per il viaggio della vita. E forse il più grande dono è sapere che, anche quando noi dimentichiamo il Cielo, il Cielo non dimentica noi.

Che San Michele ci difenda dal male, che San Gabriele ci porti parole di speranza e che San Raffaele accompagni il nostro cammino. E che i nostri Angeli custodi ci proteggano, ci guidino lontano dal male e ci accompagnino sempre verso il bene, la verità e la pace. Che gli Angeli ci aiutino a combattere il male con il bene, a proteggere chi amiamo, a ritrovare la speranza nei momenti difficili e, soprattutto, a portare la pace sulla Terra. E che Dio, attraverso i Suoi Angeli, vegli su tutti noi e sulle persone che amiamo, anche su quelle che non sono più accanto a noi, ma che continuano a vivere nel nostro cuore.