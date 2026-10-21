Adolescenti e volontariato: nel dono agli altri si scopre sé stessi

Si parla spesso degli adolescenti per elencarne i problemi: l’ansia, l’isolamento, le ore passate davanti a uno schermo, la fatica di immaginare il futuro. Sono questioni reali, che meritano attenzione. Ma c’è anche un’altra narrazione, meno raccontata e più feconda: quella dei ragazzi che si mettono al servizio degli altri attraverso il volontariato e, nel farlo, scoprono sé stessi. L’impegno sociale è una via per crescere più saldi e felici. Quando un sedicenne affianca un coetaneo in difficoltà con i compiti, quando un gruppo di giovanissimi prepara pasti per chi vive in strada, quando una classe adotta un parco da curare, accade qualcosa di decisivo: l’adolescente smette di sentirsi spettatore della propria vita e diventa protagonista. Scopre di essere utile, di avere qualcosa da dare. È un antidoto efficace alla fragilità.

Questo orienta lo sguardo a un bene comune e sostenibile. Chi impara presto a prendersi cura dell’ambiente, del quartiere, delle persone più sole, sviluppa una sensibilità che non si esaurisce nel volontariato di un pomeriggio, ma diventa stile di vita. Costruisce una mentalità in cui il proprio benessere non è separato da quello degli altri e dove le risorse della terra non si consumano, ma si custodiscono per chi verrà dopo. C’è poi un beneficio che riguarda la salute globale dei giovani, nel corpo, nella mente e nello spirito. Le relazioni autentiche, il senso di appartenenza, uno scopo che vada oltre il proprio io sono fattori di protezione riconosciuti contro il disagio. Il servizio offre ritmi, responsabilità, incontri veri: tutto ciò che le relazioni virtuali, da sole, faticano a garantire.

Qui si inserisce quella che potremmo chiamare “fraternità concreta“: non un ideale astratto, ma una pratica quotidiana fatta di gesti semplici e di volti incontrati. Si impara a essere fratelli e sorelle. E ogni incontro con la fragilità altrui insegna ai giovani una lezione che nessun manuale può trasmettere: la dignità di ciascuno non si misura sull’utilità o sul successo. Che cosa possono fare, allora, gli adulti e le istituzioni? Anzitutto offrire opportunità: scuole che integrino percorsi di cittadinanza attiva, oratori e associazioni messi in condizione di operare con risorse adeguate, enti locali che aprano spazi di protagonismo reale ai ragazzi. Poi accompagnare, senza sostituirsi: i giovani hanno bisogno di maestri credibili, di adulti che testimonino con la vita ciò che propongono con le parole. Infine, fidarsi, perché la fiducia è il primo carburante della responsabilità. Investire sull’impegno sociale dei più giovani non è un’iniziativa accessoria, ma una scelta strategica per l’intera comunità. Ogni ragazzo che impara a donare diventerà un adulto capace di costruire.