Accessibilità digitale, una questione di cultura e qualità

La tecnologia è ormai parte integrante della nostra società: probabilmente, senza di essa, non sapremmo più come vivere. È un dato positivo, ma dovrebbe anche farci riflettere, perché nasconde un paradosso. Più il progresso tecnologico avanza, più cresce il rischio di escludere le persone con disabilità o con fragilità. Se l’innovazione non è accompagnata dallo sviluppo di tecnologie adattive e compensative, e soprattutto dalla formazione necessaria a usarle, ci ritroveremo con strumenti ipertecnologici e iperperformanti che le persone con disabilità non sanno utilizzare e che gli stessi terapisti non sanno proporre. Mancano infatti corsi di formazione adeguati e un sostegno strutturato a chi dovrebbe beneficiarne. Le potenzialità sono enormi: basti pensare a ciò che l’intelligenza artificiale potrebbe offrire. Ma non dobbiamo dimenticare che le persone con disabilità non hanno capacità inferiori: vivono semplicemente condizioni diverse, ciascuna unica. Per questo la tecnologia deve essere affiancata da una formazione più ampia, da un accompagnamento più attento e da un accesso più semplice a programmi e strumenti. La domanda decisiva è se software e servizi vengano sviluppati in parallelo, nella versione ordinaria e in quella accessibile. Temo di no, e questo rappresenta un serio rischio di maggiore esclusione.

Io stesso uso la tecnologia ogni giorno, come quasi tutti: oggi chi non la usa resta ai margini del mondo. Eppure, non vedo progressi significativi sul fronte dell’accessibilità. Raramente mi capita di aprire un sito, un programma o un’app pienamente accessibile a tutti. Spesso devo cercare altri software che li rendano tali, o adattarli da solo. Lo stesso vale per le presentazioni che accompagnano convegni e incontri: difficilmente sono fruibili da persone con disabilità visive, uditive o di altro tipo. Il problema, allora, è prima di tutto culturale: è un problema di pensiero. Quando si parla di accessibilità si pensa soprattutto a quella fisica, mentre oggi la barriera è sempre più digitale e tecnologica. Il mio auspicio è che tutto ciò che verrà costruito da ora in poi sia pensato non per una categoria di persone, ma per tutti. Ciò che è accessibile a tutti lo è anche per chi non ha alcuna disabilità.

Oggi esistono persino codici che, inquadrati con la fotocamera, restituiscono il contenuto in comunicazione aumentativa alternativa o in braille. Servirebbe davvero poco. Progettare in modo accessibile fin dall’inizio non è un costo aggiuntivo né un gesto di generosità: è un criterio di qualità. Questo richiede che chi sviluppa software, chi organizza eventi e chi forma gli operatori acquisisca una nuova sensibilità. Finché l’inclusione resterà un ripensamento tardivo, l’innovazione continuerà a correre lasciando indietro proprio chi ne potrebbe trarre il maggiore beneficio. Cominciamo dunque dal pensiero: gli strumenti, in gran parte, li abbiamo già.