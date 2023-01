Clan dei Casalesi, arrestato il latitante Gabriele Salvatore

Nella giornata di oggi, i Carabinieri appartenenti al Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coadiuvati dal Reparto Territoriale di Mondragone e dai militari delle Compagnie di Aversa, Casal di Principe, del decimo Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno con il supporto tecnico del ROS, hanno assicurato alla giustizia il latitante Gabriele Salvatore, soprannominato “o’ Spagnuolo”.

La latitanza e l’arresto

Gabriele Salvatore era latitante dallo scorso 22 novembre, dopo essere sfuggito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea ed eseguita a carico di elementi di spicco del clan dei Casalesi, fazioni Schiavone e Bidognetti. Egli era indagato per i reati usura in concorso aggravata dal metodo mafioso ed è stato arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri in un hotel di Castel Volturno, nel Casertano.

I fiancheggiatori

Contestualmente a tale operazione, una donna di quarantotto anni è stata denunciata con l’accusa di favoreggiamento per aver agevolato la sua latitanza. Gabriele Salvatore, dopo l’arresto, è stato tradotto nella casa circondariale di Napoli Secondigliano.

Fonte: Ansa