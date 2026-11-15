Il viaggio di Leone XIV in Sud America passerà alla storia per l’unificazione della Chiesa latino-americana. Non più una Chiesa di vertice di derivazione europea e una di base tra i nativi ma un’unica Ecclesia. Particolarmente significativa, come evidenzia il missionario comboniano padre Giulio Albanese, appare la dimensione amazzonica. In quella regione la missione della Chiesa si misura con questioni decisive. E cioè “la tutela delle popolazioni indigene, la difesa delle culture locali, la salvaguardia della foresta, le conseguenze delle attività estrattive e la vulnerabilità delle comunità più isolate. La fede cristiana è chiamata a esprimere una solidarietà capace di ascoltare la voce di chi troppo spesso rimane escluso dalle decisioni che riguardano il proprio futuro”, puntualizza il direttore della Cooperazione missionaria al Vicariato di Roma. In questo senso il viaggio di Leone si colloca in una riconoscibile continuità con il pontificato di Francesco. Il Papa argentino aveva restituito centralità ecclesiale alle periferie geografiche ed esistenziali, invitando a guardare la storia dalla prospettiva degli ultimi. “Leone porta in questa prospettiva la propria esperienza personale, maturata proprio in America Latina– puntualizza il consigliere della Segreteria di Stato vaticana-. La continuità assume così il volto di una testimonianza vissuta. Il Perù, d’altra parte, conosce bene le ferite della storia”. Le crisi politiche, le disparità territoriali, la fragilità delle istituzioni e l’emarginazione di vaste fasce della popolazione hanno alimentato negli anni un diffuso senso di inquietudine.

La visita papale ha offerto un’occasione per rimettere al centro la dignità umana e la responsabilità collettiva. Un Paese possiede autentiche possibilità di futuro quando sa riconoscere i diritti dei più vulnerabili e costruire condizioni di giustizia accessibili a tutti. Questa è la dimensione pubblica del Vangelo, che interpella le coscienze senza trasformarsi in un programma di parte. Esiste tuttavia, secondo padre Albanese, una profondità spirituale del ritorno che merita di essere contemplata. Il Pontefice ha fatto ritorno in una terra dove ha pronunciato tante volte il nome di Dio, celebrato l’Eucaristia, ascoltato confessioni, accompagnato malati, benedetto bambini e affidato alla misericordia divina quanti avevano concluso il cammino terreno. “Ogni sacerdote conosce il peso affettivo di questi gesti- precisa padre Albanese-. Sono frammenti di eternità disseminati nella quotidianità. La vita pastorale è fatta di incontri che spesso sembrano ordinari, ma che lasciano tracce profonde. Un battesimo, un funerale, una visita a una persona sola possono diventare luoghi nei quali si sperimenta, con particolare intensità, la prossimità del Signore”. In Perù Leone porta nel cuore anche il ricordo di chi non potrà più abbracciare. Amici scomparsi, confratelli, persone alle quali era legato da sincero affetto. Il ritorno in una terra amata rende spesso più acuta la percezione delle assenze. Nella sensibilità cristiana anche queste assenze possono trasformarsi in comunione, nella certezza che quanto è stato vissuto nell’amore continua ad avere un significato davanti a Dio. C’è una considerazione che, secondo padre Albanese, rende questo viaggio particolarmente suggestivo. Robert Prevost partì missionario per il Perù senza sapere che, molti anni dopo, sarebbe diventato successore di Pietro. La sua storia ricorda che le grandi svolte dell’esistenza maturano spesso attraverso una fedeltà paziente alle piccole responsabilità quotidiane. Prima della grande piazza di San Pietro ci sono state le comunità locali, le strade polverose, gli incontri silenziosi. Prima della responsabilità universale c’è stato l’apprendistato della vicinanza. “Il segreto di questo ritorno è tutto qui- sostiene padre Albanese-. Leone XIV ha raggiunto il Perù portando sulle spalle il peso della Chiesa universale, ma custodendo dentro di sé la memoria di una missione vissuta tra la gente. Il suo cammino sembra ricordarci che l’autorità cristiana trova la propria giustificazione nel servizio e che la grandezza di un pastore si misura nella capacità di riconoscere il valore delle persone affidate alla sua cura“.