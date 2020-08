Viaggi on the road: 5 vantaggi e 5 consigli per divertirsi in sicurezza

In molte regioni ci sono ingressi contingentati per le spiagge, app come Seapass a Roma che indica con un semaforo dove e se c’è posto per un telo da mare in riva alla spiaggia e così mai come quest’anno bisogna predisporsi ad un quotidiano piano B.

Vacanze estive (per chi può farle) on the road in Italia, a gittata corta, ossia non troppo distanti da casa se non proprio di prossimità: la tendenza quest’anno è chiara. D’altro canto le regolamentazioni per il contenimento del covid complicano un poco l’organizzazione.

Se la spiaggia è full, pazienza vorrà dire che quel giorno si fa una gita nei dintorni, in uno dei tanti paesi del territorio che certamente meritano una visita. Chi aveva ipotizzato viaggi internazionali, capitali europee, spiagge tropicali o escursioni all’estero ha resettato tutto.

Relax e natura

L’estate 2020 è la stagione per riscoprire le bellezze culturali e paesaggistiche dell’Italia con occhi nuovi e immergersi nel verde e nel relax della sua natura, diversissima da regione a regione. Sarà un modo per riconnettersi con sè stessi e ritrovare le energie dopo l’emergenza sanitaria legata al Covid19.

E cosa c’è di meglio per farlo se non tornare a scegliere un turismo lento, locale, responsabile che guidi alla scoperta del territorio e delle sue ricchezze culturali, culinarie e naturali.

E magari on the road secondo l’ultima tendenza, con un grande ritorno per tende, roulotte e soprattutto camper e moto e riscoperta di itinerari soggiornando in hotel a conduzione familiare dove si è accolti con cura.

La vacanza road trip

Ecco così che in un’estate particolare, nella quale la salute viene messa al primo posto, a tornare in auge è il road trip. Grazie al viaggio on the road, infatti, sarà possibile evitare le destinazioni più affollate, una delle principali fonti di ansia dei vacanzieri nel 2020 secondo Forbes. Come scrive la rivista statunitense, a preoccupare sono anche i viaggi in aereo tanto che 1 persona su 2 si dichiara più propensa a guidare oltre 5 ore anziché volare a destinazione.

Un modo di viaggiare celebrato da film senza tempo come Thelma & Louise, Easy Rider, Little Miss Sunshine e cantato dai musicisti di tutto il mondo: dai Red Hot Chili Peppers con Road Trippin’ a Rotolando verso sud dei Negrita fino a un classico come Born to be wild.

E anche sui social la tendenza si fa notare: sono 54 milioni i post di Instagram con l’hashtag #roadtrip. Non solo, questo trend è amato anche dalla star come riporta il Daily Mail: dall’attore Kurt Russell alla protagonista dalla serie The Politician, Zoey Deutch, che ha viaggiato dalla California al Wyoming, e ancora la modella Rachel Finch che è partita in compagnia della famiglia, fino ad arrivare al cantante Justin Bieber.

Dal primo road trip di cui si ha notizia, che come racconta il National Geographic risale al 1903 e fu fatto da Horatio Jackson per tenere fede a una scommessa lanciatagli dal proprietario di un bar in California, è passato oltre un secolo, ma questo modo di viaggiare appare oggi incredibilmente attuale.

Senso di libertà e possibilità di avere tutto sotto il proprio controllo sono infatti le due caratteristiche che, secondo il New York Times porteranno i viaggiatori a optare per un’estate on the road. Non solo, dal momento che la maggior parte dei vacanzieri sceglierà di restare vicino a casa, sottolinea CNBC, scegliere un viaggio a tappe, godendosi la strada permette di allargare i propri orizzonti scoprendo nuovi paesaggi e scorci inaspettati.