rivenduti direttamente ai consumatori finali, destinati a un uso personale o familiare. Il commercio al dettaglio si differenzia da quello all’ingrosso (che si rivolge ad altre aziende o rivenditori) e si articola in diverse categorie. Include sia i negozi fisici tradizionali (suddivisi in esercizi di vicinato e grandi strutture come supermercati) sia il commercio elettronico (e-commerce). Rientrano nella categoria anche la vendita per corrispondenza, i distributori automatici, il porta a porta e gli spacci aziendali. I dettaglianti acquistano la merce in grandi quantità dai produttori o dai grossisti per poi suddividerla, confezionarla e renderla disponibile al pubblico in piccole quantità. A livello macroeconomico, l’andamento del valore delle vendite al dettaglio è monitorato da istituti statistici come l’Istat. E rappresenta il principale indicatore congiunturale per misurare Una fotografia dell’Italia che cambia: le vendite al dettaglio. Il commercio al minuto è l’anello finale della catena di distribuzione: beni e servizi vengono acquistati per essereai consumatori finali, destinati a un uso personale o familiare. Il commercio al dettaglio si differenzia da quello all’ingrosso (che si rivolge ad altre aziende o rivenditori) e si articola in diverse categorie. Include sia i(suddivisi in esercizi di vicinato e grandi strutture come supermercati) sia il commercio elettronico (e-commerce). Rientrano nella categoria anche la vendita per corrispondenza, i distributori automatici, il porta a porta e gli spacci aziendali. I dettaglianti acquistano ladai produttori o dai grossisti per poi suddividerla, confezionarla e renderla disponibile al pubblico in piccole quantità. A livello macroeconomico, l’andamento del valore delle vendite al dettaglio è monitorato dacome l’Istat. E rappresenta il principale indicatore congiunturale per misurare i consumi delle famiglie.

Vendite 2026

Le analisi di Unioncamere sul commercio al dettaglio evidenziano una situazione congiunturale che varia su base regionale e per tipologia di esercizio. Ipermercati e grandi magazzini tendono a registrare crescite di volume, mentre la piccola distribuzione e le microimprese mostrano le maggiori difficoltà. A livello territoriale, i dati congiunturali regionali offrono un quadro chiaro dell’andamento. In Emilia-Romagna le rilevazioni indicano un calo tendenziale delle vendite, con una contrazione che ha toccato lo 0,2% nel primo trimestre. Particolarmente sotto pressione risulta il comparto dell’abbigliamento e accessori, mentre i supermercati registrano performance positive che arginano perdite più ampie. Le vendite al dettaglio in Emilia-Romagna cedono lo 0,2% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: una flessione lieve, ma che nasconde andamenti molto diversi tra le tipologie di esercizio. Tengono infatti, anzi crescono, ipermercati, supermercati e grandi magazzini (+4,7%). È quanto emerge dai dati i dati dell’indagine congiunturale di Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.

Calo dei consumi