Una fotografia dell’Italia che cambia: le vendite al dettaglio. Il commercio al minuto è l’anello finale della catena di distribuzione: beni e servizi vengono acquistati per essere rivenduti direttamente ai consumatori finali, destinati a un uso personale o familiare. Il commercio al dettaglio si differenzia da quello all’ingrosso (che si rivolge ad altre aziende o rivenditori) e si articola in diverse categorie. Include sia i negozi fisici tradizionali (suddivisi in esercizi di vicinato e grandi strutture come supermercati) sia il commercio elettronico (e-commerce). Rientrano nella categoria anche la vendita per corrispondenza, i distributori automatici, il porta a porta e gli spacci aziendali. I dettaglianti acquistano la merce in grandi quantità dai produttori o dai grossisti per poi suddividerla, confezionarla e renderla disponibile al pubblico in piccole quantità. A livello macroeconomico, l’andamento del valore delle vendite al dettaglio è monitorato da istituti statistici come l’Istat. E rappresenta il principale indicatore congiunturale per misurare i consumi delle famiglie.
Vendite 2026
Le analisi di Unioncamere sul commercio al dettaglio evidenziano una situazione congiunturale che varia su base regionale e per tipologia di esercizio. Ipermercati e grandi magazzini tendono a registrare crescite di volume, mentre la piccola distribuzione e le microimprese mostrano le maggiori difficoltà. A livello territoriale, i dati congiunturali regionali offrono un quadro chiaro dell’andamento. In Emilia-Romagna le rilevazioni indicano un calo tendenziale delle vendite, con una contrazione che ha toccato lo 0,2% nel primo trimestre. Particolarmente sotto pressione risulta il comparto dell’abbigliamento e accessori, mentre i supermercati registrano performance positive che arginano perdite più ampie. Le vendite al dettaglio in Emilia-Romagna cedono lo 0,2% nel primo trimestre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: una flessione lieve, ma che nasconde andamenti molto diversi tra le tipologie di esercizio. Tengono infatti, anzi crescono, ipermercati, supermercati e grandi magazzini (+4,7%). È quanto emerge dai dati i dati dell’indagine congiunturale di Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna.
Calo dei consumi
Soffrono i negozi specializzati, sia alimentari (-1,7%, a fronte di un aumento dei prezzi del settore del 2,3%) sia non alimentari (-1,2%), con l’abbigliamento e accessori che segnano la flessione più pesante (-2,6%). Unico segnale positivo nel non alimentare: prodotti per la casa ed elettrodomestici, che interrompono una lunga serie negativa fermandosi a +0,1%. Anche la dimensione degli esercizi pesa. La piccola distribuzione fino a cinque addetti cala del 2,1%; le medie imprese (6-19 addetti) si fermano a zero dopo 18 mesi consecutivi di flessione. Le strutture con almeno 20 addetti crescono dell’1,6%. Sul fronte demografico, il saldo tra iscrizioni (521) e cessazioni (1.045) del commercio al dettaglio in sede fissa è stato negativo per 353 unità nel trimestre, con un tasso di natalità all’1,18%, il più basso dell’ultimo quadriennio. Nonostante il lieve calo dei consumi, l’analisi dei giudizi espressi dalle imprese del commercio al dettaglio evidenzia comunque una sostanziale tenuta del clima di fiducia. Infatti la percentuale di operatori che dichiarano un aumento del fatturato rimane salda al 38,3%.