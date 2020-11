Il conteggio delle schede elettorali riparte in Pennsylvania dopo la pausa della notte. La legge dello Stato prevede un nuovo conteggio. Questo solo nel caso in cui il margine di scarto fra i due candidati sia inferiore allo 0,5% dei voti totali. Joe Biden intanto continua ad allargare il suo vantaggio in Pennsylvania. Qui è avanti di quasi 29mila voti (28.883). L’ex vicepresidente è al 49,6%, mentre il rivale repubblicano Donald Trump al 49,1%.

Lo Stato chiave non è ancora stato assegnato

Un aggiornamento dei dati e sull’andamento dei voti per le elezioni Usa potrebbe arrivare nella prossima ora. Biden è avanti nello Stato chiave così come in Georgia. Ma Donald Trump non ci sta e accusa ancora una volta via twitter: “Decine di migliaia di voti illegali in Usa sono stati ricevuti dopo le ore 20 dell’Election Day, cambiando i risultati in Pennsylvania e in altri Stati”. A chi era chiamato a monitorare i voti non è stato consentito di farlo per decine di migliaia di schede.

“Questo potrebbe cambiare il risultato in molti Stati, inclusa la Pennsylvania. Tutti pensavamo che questa fosse stata vinta facilmente. Poi si è visto il vantaggio sparire senza poter monitorare per lunghi intervalli temporali cosa stava accadendo” nei seggi. “Durante quelle ore qualcosa di brutto è accaduto. Le porte sono state bloccate e le finestre sono state coperte in modo che chi doveva monitorare non ha potuto farlo”.

Biden potrebbe essere il prossimo presidente degli Usa

Appena passata la terza notte insonne in attesa dei risultati definitivi delle elezioni nella sua Wilmington, in Delaware, tutto era già pronto per la grande festa e per il primo discorso da vincitore. Avanti in Pennsylvania e Georgia con un sorpasso in volata su Donald Trump, ma vicino anche alla conquista del Nevada e dell’Arizona, tutti gli ostacoli sulla strada della Casa Bianca, salvo clamorosi colpi di scena, sono superati. Ma “Joe Biden – attacca Trump – non dovrebbe reclamare l’incarico di presidente, sarebbe sbagliato. Anch’io potrei farlo. Le azioni legali sono appena iniziate”.

Trump: “Non è finita”

E se per il presidente ancora in carica “non è finita” e tutto verrà ribaltato dalla Corte Suprema, attorno a lui tira aria di resa. “Se si contano solo i voti legali vinco facilmente”, ha detto Trump parlando in diretta tv alla nazione e rompendo un inusuale silenzio durato 36 ore, dalla notte dell’Election Day. Ma il suo viso diceva tutto, e dalla sua espressione trapelava una rassegnazione e una stanchezza mai viste.

Risentendo le sue parole, più che suonare come una minaccia hanno il sapore di una sconfitta ormai inevitabile. Del resto, con il conteggio dei voti ancora in corso in cinque Stati chiave, il colpo del ko in grado di mettere definitivamente al tappeto il presidente in carica è arrivato proprio dalla Pennsylvania, quella che nel 2016 Trump strappò clamorosamente a Hillary Clinton. Una Pennsylvania che quattro anni dopo ha voltato le spalle a The Donald e riabbracciato uno dei suoi figli, il vecchio Joe, nato a Scranton ben 77 anni fa. Ma espugnare la roccaforte repubblicana della Georgia è stato il vero miracolo di Biden, un’impresa che non riuscì nemmeno a Barack Obama con le sue vittorie a valanga del 2008 e del 2012.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.