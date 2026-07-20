Università di Padova: una scoperta apre nuove prospettive contro l’Alzheimer

Comprendere come il cervello perda progressivamente le proprie connessioni è una delle principali sfide della ricerca sulle malattie neurodegenerative. Uno studio dell’Università di Padova, pubblicato sulla rivista Molecular Neurodegeneration, individua un nuovo meccanismo con cui gli astrociti, cellule della glia fondamentali per il sistema nervoso, contribuiscono alla rimozione delle sinapsi alterate nella malattia di Alzheimer. La scoperta apre nuove prospettive per lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate.

Ricerca italiana: gli astrociti al centro di una nuova strategia contro l’Alzheimer

Una nuova linea di ricerca dedicata allo studio della glia, gruppo di cellule fondamentali per il funzionamento del cervello, è stata avviata da Laura Civiero, del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un finanziamento Stars (Supporting Talent in ReSearch) dell’ateneo, dopo che la ricercatrice aveva recentemente ottenuto anche un finanziamento della Michael J. Fox Foundation per sviluppare strategie terapeutiche innovative a favore delle persone affette da malattia di Parkinson.

Il ruolo degli astrociti nell’Alzheimer

Lo studio si è concentrato sul ruolo degli astrociti, particolari cellule della glia, nel controllo e nella rimozione delle sinapsi, cercando di comprendere come questo processo contribuisca alla perdita delle connessioni nervose nella malattia di Alzheimer. La ricerca ha identificato un nuovo meccanismo attraverso il quale gli astrociti riconoscono e rimuovono le sinapsi alterate. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Molecular Neurodegeneration.

Il recettore Ackr3 come sensore molecolare

«Nel cervello, le sinapsi sono continuamente controllate per garantire che le reti neuronali funzionino correttamente. Quando una sinapsi diventa danneggiata o non più funzionale, deve essere riconosciuta ed eliminata. Il nostro studio mostra che, nella malattia di Alzheimer, gli astrociti possono contribuire a questo processo attraverso il recettore Ackr3», spiega Laura Civiero, prima autrice dell’articolo.

Una possibile strada per nuove terapie

«Questo recettore agisce come una sorta di sensore molecolare: riconosce un segnale presente sulle sinapsi alterate e guida gli astrociti verso la loro rimozione. Quando questo meccanismo è eccessivamente attivo, però, può contribuire alla perdita patologica di connessioni neuronali. Ridurre l’attività di Ackr3 nei modelli sperimentali ha permesso di proteggere le sinapsi e di migliorare alcuni aspetti della funzione cognitiva», conclude la ricercatrice, indicando una possibile nuova prospettiva per future strategie terapeutiche contro l’Alzheimer.

Fonte Ansa