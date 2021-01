Tragedia sfiorata a Bolzano: un frana distrugge l’albergo Eberle

Lo ha detto il direttore dell’ufficio geologico della provincia di Bolzano Volkmar Mair, dopo un sopralluogo. Circa 2000-3000 metri cubi di roccia si sono abbattuti sulla struttura. Per quanto riguarda un eventuale ricostruzione dell’albergo, il geologo ha detto che servirà un’attenta analisi della situazione. Il proprietario dell’albergo, Stefan Zisser, ha raccontato di aver udito un forte boato e uno scossone, come quello di un forte terremoto. Fortunatamente si trovavano in un’altra zona dell’immobile, mentre la frana ha interessato l’ala che ospita sale e congressi e alcune stanze, fortunatamente vuote a causa della chiusura per l’emergenza covid. La sala congressi, che è andata completamente distrutta, può ospitare anche settanta e più persone.