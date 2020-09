Traffico internazionale di droga, 14 misure cautelari a Napoli

La Polizia di Stato sta eseguendo a Napoli un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, nei confronti di 14 persone gravemente indiziate di traffico internazionale e spaccio di stupefacenti.

Con lo stesso provvedimento cautelare, è stato inoltre disposto il sequestro di beni mobili ed immobili.

Notizia in aggiornamento

Il ferimento

Sempre nel Napoletano un giovane di 21 anni è stato ferito in modo grave la scorsa notte. Il ragazzo, che risulta incensurato, era in compagnia di un amico in corso Europa a Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

Sconosciuti – secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri – hanno raggiunto il 21enne che è stato colpito da sei colpi d’arma da fuoco alle gambe. Illeso l’amico, anch’egli incensurato. La vittima ora è ricoverata, in pericolo di vita, all’ospedale di Frattamaggiore dove si trova attualmente in coma farmacologico.

Sul posto sono stati impegnati nei rilievi uomini del reparto della Scientifica di Castello di Cisterna e militari della tenenza di Sant’Antimo. I due giovani dalle prime indagini non risulterebbero avere nessun tipo di collegamento con la criminalità organizzata.

