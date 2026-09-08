San Francesco nel segno di Dante: lingua e cultura per il dialogo

Lingua, spiritualità e cultura come spazi di dialogo. Sono i temi al centro dell’incontro “Ascesa di Francesco di Assisi nel Paradiso di Dante” che si terrà ad Assisi il 9 settembre, l’occasione per andare a fondo del legame tra il Poverello e il Sommo Poeta. Un appuntamento che rientra nella “Trilogia di Pace Francescana” promosso da Ars Pace. All’evento parteciperanno, tra gli altri, il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, fra Georges Massinelli, Vicario Provinciale della Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna e Davide Rondoni, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Dante e Francesco

Il Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, sarà ad Assisi mercoledì 9 settembre dove interverrà alla conferenza “Ascesa di Francesco nel Paradiso di Dante”. L’iniziativa si terrà dalle 15:30 nella Sala della Conciliazione di Palazzo dei Priori. L’incontro, organizzato nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, approfondirà il rapporto tra il santo di Assisi e Dante, un legame che attraversa il Paradiso e che offre l’occasione per tornare a riflettere sul valore della lingua, della spiritualità e della cultura come spazi di dialogo. L’incontro mette così a confronto voci del mondo culturale, istituzionale e francescano intorno a uno dei passaggi più intensi del Paradiso, nel quale Dante affida a san Tommaso d’Aquino il racconto della vita e della missione di Francesco.

Una Trilogia di Pace

La conferenza è la tappa assisana della “Trilogia di Pace Francescana”, il progetto triennale promosso da Ars Pace iniziato nel 2024 con la celebrazione delle Stimmate al Convento di Monteripido, è proseguito nel 2025 con un omaggio al Cantico delle Creature al Sacro Convento di Assisi. L’appuntamento del 9 settembre, patrocinato dalla Società Dante Alighieri, fa parte del programma 2026, che ha già fatto tappa a Zurigo, Losanna, Madrid e si concluderà in ottobre a Ginevra con incontri, spettacoli e momenti musicali dedicati al messaggio francescano e alla pace e con la partecipazione dei Comitati della Dante di ciascuna città.

I partecipanti

Ad aprire i lavori saranno il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, il Presidente di Ars Pace Enrique Barón Crespo e Davide Rondoni, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Insieme ad Alessandro Masi interverranno Anna Rüdeberg, Presidente del Comitato Scientifico di Ars Pace e del Comitato della Società Dante Alighieri di Berna, e fra Georges Massinelli, Vicario Provinciale della Provincia Serafica dei Frati Minori di Umbria e Sardegna. Modera Monica Baldi, Vicepresidente di Ars Pace.

La musica

Il programma proseguirà con la performance del violoncellista George Georgescu, che eseguirà una Suite di Bach. Alle 18 è prevista la visita alla Porziuncola, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, con un omaggio a San Francesco. La tappa di Assisi raccoglie così i diversi fili del progetto – letteratura, musica, memoria francescana e incontro tra comunità culturali – riportandoli nei luoghi di Francesco e nel segno delle parole con cui Dante ne ha consegnato la figura alla tradizione italiana ed europea.