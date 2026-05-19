Sos famiglie: la Chiesa in soccorso dei vecchi e nuovi poveri. In Italia una famiglia vulnerabile su dieci non riesce a sostenere il pagamento delle bollette, mentre cresce anche il bisogno di aiuto alimentare e di supporto nella ricerca di lavoro. È il quadro che emerge dai dati dell’Osservatorio sulla povertà di Antoniano, diffusi in occasione dell’evento “Ponti di fraternità: storie di accoglienza sulle orme di Francesco“, promosso insieme alla Comunità di Sant’Egidio nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Secondo l’analisi, nel 2025 le realtà di Operazione Pane hanno distribuito in media 57.076 pasti al mese, con un aumento del 10% rispetto al 2024. Il cibo resta il bisogno principale. Riguarda il 28% delle famiglie e il 22% dei singoli che si rivolgono alla rete solidale. Cresce anche l’emergenza legata al carovita. Il supporto per il pagamento delle utenze domestiche interessa l’11% delle famiglie e il 12% delle persone sole, mentre tra i singoli il 15% chiede aiuto soprattutto per orientamento e ricerca di lavoro. Le mense francescane di Baccanello, Bari, Bologna, Castellamare, Catanzaro, Cava de’ Tirreni, La Spezia, Lonigo, Milano, Monza, Palermo, Parma, Pavia, Reggio Calabria, Roma Merulana, Roma Ripa, Saluzzo, Torino, Verona, Voghera, Aleppo, Kiev, Konotop, Odessa, Braila. I frati di Operazione Pane lavorano ogni giorno per accogliere e aiutare chi è in difficoltà, offrendo un pasto caldo, una parola di conforto, un aiuto nelle spese quotidiane o quello che serve per trascorrere la notte. Con il recente aumento dei costi della vita, sono sempre di più le famiglie e le persone che fanno fatica a mettere un pasto a tavola e hanno bisogno di un aiuto.

Sos famiglie

Tra i nuclei familiari pesano anche le spese per i figli: vestiario e supporto scolastico riguardano ciascuno l’11% delle richieste, mentre il 9% riguarda attività ricreative e il 7,5% prodotti per la prima infanzia. Sul fronte sanitario, il 10% dei singoli chiede assistenza medica o farmaci, mentre il 6% segnala un bisogno di supporto psicologico e relazionale, quota che riguarda anche le famiglie. I dati mostrano inoltre che il 32% delle famiglie aiutate è italiano, contro il 68% di origine straniera, soprattutto proveniente da Africa ed Europa orientale. Operazione Pane è la Campagna di Antoniano che sostiene 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo che ogni giorno accolgono chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza. L’impoverimento delle famiglie in Italia resta un problema strutturale grave, con l’8,4% delle famiglie (oltre 2,2 milioni) in povertà assoluta e il 10,9% in povertà relativa. Oltre 5,7 milioni di individui non riescono a sostenere spese essenziali come cibo, salute e utenze, con un alto impatto su minori e famiglie lavoratrici.