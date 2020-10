Speranza: “L’Italia va meglio ma non dobbiamo farci illusioni”

Analisi e di scenari in costante evoluzione

Lo studio di siero prevalenza a Luglio in Lombardia era superiore al 7% mentre in altre regioni all’1%. Oggi non è più così, la crescita è diffusa e generalizzata, nessuna regione può sentirsi fuori dai rischi che il paese corre. Massima attenzione in ogni angolo del paese. In questo ore c’è bisogno di ripristinare la massima condivisione tra stato e regioni. Le regioni potranno avere misure più restrittive e per essere ancora più chiari l’Italia in questo momento ha un particolare vantaggio. Questo vantaggio non può essere sprecato“.