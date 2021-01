All’interno di Capitol Hill durante la protesta dei sostenitori di Trump sono partiti alcuni colpi di arma da fuoco. Alcuni media americani, fra cui Fox e Nbc, citando fonti mediche, di cui è stato chiesto l’intervento hanno dichiarato che una donna è rimasta ferita gravemente per poi perdere la vita. Un ragazzo di 24 anni, invece, è in condizioni critiche: si era arrampicato su un’impalcatura nell’assalto al Congresso ed è caduto rovinosamente, scrive la Cnn, da 9 metri. In questo momento è ricoverato in ospedale. Nelle proteste sono rimasti feriti anche diversi agenti, e almeno uno di loro è stato trasportato in ospedale. “Quanto è accaduto al Congresso è vergognoso e contro la legge”. Lo afferma il sindaco di Washington, Muriel Bowser. La morte di una persona va a segnare un passaggio presidenziale. Immagini forti con cui le stesse istituzioni dovranno fare i conti.

13 arresti in proteste a Capitol Hill, recuperate 5 armi

Intanto tredici persone sono state arrestate durante le proteste al Congresso, mentre la polizia sta sgombrando Capitol Hill dai manifestanti. Le autorità hanno recuperato almeno 5 armi da fuoco. Lo riportano i media americani.

Deputato dem: “Pence, rimuova Trump con 25/o emendamento” Il deputato democratico Ted Lieu chiede al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25/o emendamento e rimuovere Donald Trump. Lo riportano i media americani. Il 25/o emendamento della Costituzione americana prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise. E’ sufficiente che il vice presidente e la maggioranza del governo trasmettano una lettera al Congresso sostenendo che il presidente non è più in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio.

