Siria: Israele bombarda siti militari iraniani e siriani per rappresaglia

Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno dichiarato stamattina di aver colpito obiettivi iraniani e siriani in Siria, come rappresaglia dopo aver trovato esplosivi lungo il confine de facto nel nord dello Stato ebraico.

“Iran e Siria hanno posizionato ordigni esplosivi improvvisati vicino alla linea Alpha per colpire le truppe israeliane. Abbiamo quindi colpito obiettivi delle forze iraniane Quds e delle forze armate siriane in Siria”, ha scritto su Twitter l’esercito israeliano.

Israele ha detto di aver colpito “strutture di stoccaggio, quartier generali e complessi militari”, specificando che “le batterie di missili terra-aria siriani sono state centrate”.

Secondo quanto riferito da fonti militari, il sistema di difesa aerea di Damasco ha cercato di sventare il raid che ha causato comunque la morte di tre soldati e diversi feriti.

Israel and Iran don't share a border.

In fact, Tehran is 1,000 miles from Jerusalem.

So why did an Iranian-led Syrian squad plant this IED on the Israel-Syria border?

Because Iran's terror knows no border.

Luckily, we're here to stop them. pic.twitter.com/7yb2TuScRo

— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020