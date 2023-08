San Lorenzo, picco di stelle cadenti all’alba del 13 agosto

Come ogni anno le stelle cadenti sono in arrivo, ma per godersi appieno lo spettacolo è consigliato posizionarsi in un luogo buio tra la notte del 12 e il 13 agosto

Il picco massimo

Anche quest’anno, per chi ci crede, sarà possibile esprimere un desiderio osservando la pioggia delle meteore Perseidi, nelle notti fra il 10 e il 14 agosto. Il picco del fenomeno si avrà tra il 12 e il 13, presumibilmente all’alba del 13, in corrispondenza con condizioni favorevoli della Luna.

I consigli