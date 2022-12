Proteste in Iran: 14enne muore dopo l’arresto perché non portava il velo

Una 14enne iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta

Proseguono le proteste in Iran dove una ragazza appena 14enne è morta dopo l’arresto in classe perché non portava il velo. Una nuova risoluzione dell’Onu ha espulso la Repubblica islamica dalla Commissione della Nazioni Unite sullo status delle donne.

Iran: 14enne muore dopo arresto perché non portava il velo

Un’adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta. Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in Iran. La 14enne è stata identificata tramite l’esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a scuola. Dopo essere stata messa in custodia, la ragazza è stata trasferita in ospedale dove sono state rilevate gravi lacerazioni vaginali e lì è morta.

L’Iran contesta l’espulsione dalla Commissione Onu sullo status delle donne

“Porre fine all’adesione dell’Iran alla Commissione della Nazioni Unite sullo status delle donne rappresenta un allarme per l’Onu e per le istituzioni che si occupano dei Diritti Umani”. Lo ha affermato la vice presidente per gli Affari delle Donne e della Famiglia dell’Iran Ensiyeh Khazali, come fa sapere il governo di Teheran. “I diritti umani e i diritti delle donne sono violati attraverso pratiche errate da parte degli Stati Uniti e alcuni Paesi europei”, ha detto Khazali commentando la risoluzione dell’Onu che ha espulso la Repubblica islamica dalla Commissione.

Iran: “Da Parigi interferenze inaccettabili sulle rivolte”

“Ritengo inaccettabili le interferenze della Francia nei nostri affari interni”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, come riporta Mehr, in riferimento alle critiche di Parigi sulla repressione delle proteste anti governative in corso in Iran da oltre tre mesi. Durante un colloquio con l’omologa francese Catherine Colonna ad Amman, in Giordania, a margine del secondo summit cosiddetto ‘di Baghdad’ per la cooperazione e il partenariato, Amirabdollahian ha affermato di avere con lei discusso di un “riesame” delle posizioni della Francia e “concordato sul fatto che il percorso del dialogo e della diplomazia è preferibile”.

Iran, Mattarella: “Superato ogni limite”

“Al centro di questo sistema di valori vi è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato. Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un messaggio alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.