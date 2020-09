Un campo di alta pressione inizierà a rimontare dall’Europa sudoccidentale verso l’Italia ripristinando condizioni crescente stabilità nel corso della settimana, con tempo via via più soleggiato e temperature in aumento.

Il caldo tornerà quindi ad intensificarsi secondo le previsioni meteo

Non sono però previste sgradevoli ondate di calore e il clima si manterrà nonostante tutto gradevole e settembrino.

Vediamo nel dettaglio l’andamento termico previsto per i prossimi giorni.

Temperature Giovedì

Temperature in lieve rialzo su tutte le regioni ma con valori più che gradevoli e massime che non andranno oltre i 30/32°C in Sicilia sul Catanese e in Calabria sul Cosentino, 28/30°C su Salento e Materano.

Temperature Venerdì

Ulteriore lieve rialzo termico con massime fino a 28/30°C in Toscana sul Grossetano, alta Campania, Materano e in Sicilia sul Catanese dove perderanno qualche punto rispetto alle 24 ore precedenti.

Temperature week end

Temperature in ulteriore lieve rialzo con punte di 30/32°C domenica sulla bassa Val Padana, Puglia e Basilicata.

