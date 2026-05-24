I cristiani in Myanmar rappresentano circa il 6% della popolazione, concentrati soprattutto negli stati di Kachin, Chin e Kayah. Dal colpo di stato militare del 2021, subiscono una grave persecuzione, con centinaia di chiese distrutte nei raid aerei. Costringendo molti fedeli a rifugiarsi nelle foreste. Nelle zone remote, tra i profughi che hanno lasciato le città e i villaggi a causa del conflitto, nelle comunità segnate dalle ferite della guerra civile e dalla precarietà, una voce continua a infondere speranza e a sostenere la fede. E’ quella, riferisce l’agenzia missionaria vaticana Fides, di Radio Veritas Asia (RVA) che in Myanmar trasmette in varie lingue locali e che rappresenta un punto di riferimento per i fedeli delle diverse diocesi ed etnie. Le comunità cattoliche in Myanmar, riconoscendone l’importanza per la missione di portare il Vangelo nell’etere e attraverso il mondo digitale, hanno vissuto la “Giornata di Radio Veritas“.

Cristiano in Myanmar

Nell’estremo Nord del Myanmar, nello stato Kachin, oltre 500 cattolici si sono radunati in un campo per sfollati interni, situato nella diocesi di Banmaw, per celebrare la Giornata di RVA in lingua Kachin. Raymond Sumlut Gam, Vescovo di Banmaw, ha rimarcato la missione principale di Radio Veritas Asia:”predicare il Vangelo”. Citando il brano del Vangelo di Matteo (Mt 10,27) “Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce del sole. E quello che udite all’orecchio, predicatelo dai tetti”, il vescovo ha spiegato che “questo è precisamente il lavoro che RVA svolge”. Invitando i fedeli partecipare a questa missione. E ha affermato: “RVA è un mezzo di comunicazione che diffonde la verità. Partecipiamo, doniamo e preghiamo per quanti ci lavorano”, ricordano la storia di RVA Kachin, iniziata nel 1982 e che tuttora è “una fonte di incoraggiamento spirituale per molti fedeli nella prova”. Nel medesimo stato Kachin, 250 tra fedeli, catechisti e affezionati ascoltatori di Radio Veritas in lingua Rawang hanno voluto riunirsi per celebrare l’ottavo anniversario del servizio che trasmette la Buona Novella nella lingua locale. Nella chiesa di San Giuseppe nella diocesi di Myitkyina, il parroco padre Mark Kyi Moe, ha espresso grande gioia e orgoglio per il fatto che il servizio di RVA Rawang sia uno strumento prezioso per diffondere il Vangelo tra le tribù Rawang. Trasmettendo contenuti come notizie religiose, apprendimento di cultura generale e momenti di preghiera.