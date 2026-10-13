L’intervento di chirurgia toracica a cui si è sottoposto il Santo Padre si è concluso con successo e senza alcuna complicazione. Nel corso dell’operazione, durata circa 90 minuti e condotta con tecnica videoassistita, l’équipe medica ha proceduto all’asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L’esame istologico effettuato durante l’intervento ha confermato la diagnosi pre-operatoria di adenocarcinoma polmonare. Dopo essersi svegliato regolarmente dall’anestesia, il Papa è rientrato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli, guidato dall’équipe chirurgica del professor Stefano Margaritora e da quella anestesiologica del professor Massimo Antonelli.

Intervento riuscito

Il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica. Per rendere l’intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell’intervento è stata di circa 90 minuti. L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l’intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano. L’équipe chirurgica era guidata dal prof. Stefano Margaritora, coadiuvato dalla prof.ssa Elisa Meacci, dalla dott.ssa Maria Teresa Congedo, e dal dott. Leonardo Petracca Caravella. L’équipe anestesiologica era composta dal prof. Massimo Antonelli, dal dott. Giovanni Punzo e dal dott. Giuseppe Bello.

L’arrivo

Nel piazzale centrale del grande polo ospedaliero romano, Leone è comparso intorno alle 13 quando il corteo delle auto si è fatto precedere di pochi secondi dal frastuono dell’elicottero che dall’alto ha vegliato sul breve viaggio dal Vaticano al policlinico. Il Papa, accompagnato dal prefetto della Casa pontificia l’arcivescovo Petar Rajic e dal secondo segretario don Marco Belleri, è arrivato sul piazzale con il finestrino abbassato, la mano già pronta in segno di saluto. Quindi è sceso autonomamente, subito raggiunto dal medico curante personale, il dottor Luigi Carbone. Insieme si sono diretti verso i vertici dell’ospedale che erano in attesa. E’ arrivato sorridente e sereno papa Leone al policlinico Agostino Gemelli e forse, sorpreso dal tanto affetto che ha subito ricevuto dalla folla, si è anche un poco commosso. Anche se da dietro le transenne issate in quattro e quattr’otto, pazienti, degenti, familiari, personale dell’ospedale libero dal servizio, tanti lo hanno stretto in un ideale abbraccio. “Leo-ne! Leo-ne!”, hanno scandito.

L’accoglienza

Leone ha scambiato una cordiale stretta di mano con il presidente Daniele Franco, il direttore generale Daniele Piacentini, il direttore sanitario Andrea Cambieri. Giusto il tempo di un saluto formale benché caloroso che già le tantissime persone che si erano radunate ad aspettarlo, spontaneamente hanno cominciato ad applaudire. Qualcuno ha gridato “papa Leone!”, “forza papa Leone!”, addirittura qualcun altro ha scherzato, “forza papa Francesco!” a motivo del deja vu rispetto al ricovero del Pontefice argentino di appena un anno e mezzo fa.

La preghiera

i fatto, l’applauso ha spezzato un’atmosfera di sospensione che è quella che tutti i pazienti vivono entrando in una struttura ospedaliera e di cui immediatamente anche Leone è stato investito. Già nella messa delle 13, il cappellano don Nunzio Currao aveva invitato a pregare per il Papa. E ancora alle 17 prima di uno speciale rosario presieduto dal cardinale Vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, un altro cappellano del Gemelli, celebrando, aveva fatto accenno al “piccolo intervento” che proprio in quei minuti era in corso sul Pontefice per l’asportazione del nodulo al polmone.

Fonte Ansa