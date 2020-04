Papa: “il Signore dia coraggio alle donne in gravidanza” (VIDEO)

Il Papa oggi ha rivolto il suo pensiero alle donne in gravidanza preoccupate dall’emergenza sanitaria. “Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte” che a causa dell’emergenza “si preoccupano” e si chiedono “in quale mondo verrà mio figlio”. “Preghiamo per loro – ha poi aggiunto -, perché il Signore dia loro il coraggio di portare avanti questi figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sarà sempre un mondo che il Signore amerà tanto”.

Il commento al Vangelo

Durante l’omelia del Vangelo, il Santo Padre ricorda il momento della pesca miracolosa, “un evento che fa pensare ad un’altra pesca miracolosa, quella che raccontata da Luca, nel capitolo 4. Anche lì è successo lo stesso, gli apostoli hanno avuto una pesca quando loro pensavano di non averla. Era tanta la quantità che furono colti da stupore. Tutto ciò che succedeva era instaurato nella familiarità con il Signore e anche noi – continua il Papa -, come gli apostoli, dobbiamo progredire nella familiarità con il Signore, perché lui è con noi , cammina con noi. Sicuramente hanno fatto la colazione insieme con pesce e pane e hanno parlato di tante cose con naturalità e in comunità. Qualcuno mi ha fatto riflettere proprio sul pericolo che stiamo vivendo in questo momento in cui non c’è più comunità, tutti siamo insieme ma non insieme veramente perché siamo legati dai mezzi di comunicazione. Questa non è la vera Chiesa, il Signore ce lo permette per affrontare questo periodo, ma Chiesa è comunione fraterna, è stare insieme, non solo spiritualmente. Preghiamo il Signore – conclude – perché renda vero popolo di Dio e impariamo come gli apostoli a fare un percorso di familiarità verso il Signore”.