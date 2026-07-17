16All’insegna della nostalgia cresce uno dei fenomeni di consumo più sorprendenti del momento. Il mercato globale dei “collectibles” (oggetti da collezione) ha già superato i 496 miliardi di dollari nel 2025 e continua a crescere. Ma il dato più curioso riguarda la Gen Z che comprende i nati tra il 1997 e il 2012. Nati e cresciuti in un mondo iper-connesso e mobile-first, sono i veri nativi digitali. Più attenti all’inclusività e alla sostenibilità, prediligono piattaforme come Instagram e TikTok per informarsi, socializzare e gestire le proprie finanze. A sorpresa, però, sempre più ragazzi sono affascinati dagli anni ‘90 e dai primi Duemila pur non avendo mai vissuto quel periodo. Non è semplice nostalgia, ma un bisogno di autenticità in un presente dominato dagli algoritmi. Esiste persino un termine per definirla: “anemoia“. E cioè la nostalgia per un’epoca mai vissuta. Dal boom del collezionismo emotivo al ritorno dell’estetica anni ‘90 e alla cultura pop, il passato sta diventando uno dei linguaggi più potenti del presente.

Nostalgia-Gen Z

Nella suggestiva cornice del Parco Federico Fellini la cultura visiva si fa Street Art a Rimimi. Gli artisti Enko4 e Mozone daranno vita a sessioni di Live Painting che i partecipanti potranno seguire dal vivo in un progetto pensato per traghettare l’immaginario pop fuori dalle pagine stampate e dentro lo spazio cittadino. Trasformando così il festival in un’opera collettiva, viva e mai definitiva. L’evento culminerà nell’assegnazione dei #BRANDAward per il Miglior Costume e la Migliore Crew K-Pop. “RiminiComix rappresenta un luogo dove creatività, arte e innovazione si incontrano. Gli organizzatori puntano sulla “forza delle contaminazioni tra mondi diversi e nella capacità dell’arte di creare connessioni autentiche”. La Gen Z si unisce ai Millennial e, proseguono, “si fa fotografare in costume da cosplayer o che balla in una crew K-Pop sotto il sole di Rimini. Ciò conferma che la nostalgia oggi non si guarda soltanto, ma si indossa, si interpreta e si vive in prima persona”. Intanto il mercato globale dei collectibles ha già superato i 496 miliardi di dollari nel 2025 ed è destinato a crescere fino a 628 miliardi entro il 2031. Confermando il boom di un fenomeno culturale che travalica le generazioni: la nostalgia per gli anni ‘90.

Oltre gli algorismi

Non solo Millennial, quindi. Il 37% della Gen Z si dichiara attratto da quell’estetica pur non avendola vissuta, cercando autenticità in un’epoca dominata dagli algoritmi. A RiminiComix 2026 questo scenario prende forma in un oggetto reale. 2.000 ciondoli in acciaio in edizione limitata ispirati all’animazione giapponese che trasformano un’icona dell’immaginario collettivo in qualcosa di concreto e indossabile. “Il gioiello che abbiamo realizzato nasce per essere il ricordo tangibile di un’esperienza condivisa e il simbolo di una dimensione dove il ricordo si fa voce di una generazione che non smette mai di tenere viva la parte più genuina e autentica di sé”, evidenzia Alessandro Zucchi, ceo di #BrandGioielli. Esiste un’economia della memoria che non conosce crisi. Il mercato globale dei collectibles, oggetti da collezione che spaziano dalle card alle action figure, dai gadget alle edizioni speciali, dal vinile ai videogiochi fisici, ha superato i 496 miliardi di dollari nel 2025 e, secondo le analisi di Market Decipher, società di ricerca di mercato specializzata in settori emergenti, è destinato a raggiungere i 628 miliardi entro il 2031. Un mercato trainato da un appeal trasversale alle generazioni, dalla scarsità e dal brivido della ricerca che, anno dopo anno, smette di essere una nicchia per diventare uno dei fenomeni economici e culturali più rilevanti del decennio.

Engagement

La nostalgia, oggi, è un fenomeno più complesso di quanto sembri. Come emerge dalle ricerche di GWI (Global Web Index), il 77% degli americani la considera una fonte di conforto nei momenti di incertezza, e l’84% ritiene che i ricordi nostalgici aiutino a ricordare ciò che conta davvero nella vita. Non è sentimentalismo. E’ un meccanismo psicologico profondo che le ultime generazioni stanno riscoprendo con una forza inattesa. Il 92% dei consumatori ritiene che la nostalgia renda la comunicazione più relatable, e i brand che la utilizzano registrano incrementi dell’engagement fino al 60%. Eppure, nonostante questi numeri, meno del 3% delle campagne pubblicitarie oggi contiene elementi nostalgici. Uno spazio enorme, quasi tutto ancora da occupare. Il dato più sorprendente riguarda però la Gen Z. Cresciuta tra algoritmi, contenuti generati dall’AI e ottimizzazione infinita, sta cercando qualcosa che il presente digitale non riesce a offrire: autenticità, lentezza e fisicità.

Anemoia

La nostalgia per la Gen Z è meno il desiderio di rivivere il passato e più un modo di fare i conti con il presente. Il 70% dichiara di apprezzare contenuti media di decenni precedenti. Un trend che emerge dal Culture Next 2026 di Spotify. L’80% vorrebbe che i brand riportassero in vita stili estetici del passato. C’è appunto un termine per descrivere questa nostalgia per epoche mai vissute: anemoia. Il neologismo descrive la sensazione di nostalgia o struggimento per un’epoca, un luogo o un’esperienza che non hai mai vissuto di persona. È quel sentimento in cui ti ritrovi a fantasticare e a desiderare di appartenere a un tempo passato, come gli anni ’80 o ’90, di cui conosci solo racconti, film o registrazioni. Coniato nel 2012 dallo scrittore John Koenig nel suo progetto The Dictionary of Obscure Sorrows, il termine deriva dall’unione di due parole greche: ànemos (vento) e nóos (mente). Metaforicamente, evoca l’immagine di un vento nella mente che piega i pensieri all’indietro, in modo del tutto simile a un albero sferzato dal vento. A differenza della normale nostalgia—che si basa su ricordi ed esperienze reali della propria vita—l’anemoia si fonda su un desiderio puramente immaginativo, spesso stimolato da mode, musica, fotografia vintage o media culturali.

Estetica anni 90

L’estetica degli anni ‘90 e dei primi 2000 risulta attraente non perché familiare, ma perché offre un’alternativa alle visuals iper-ottimizzate di oggi e un rifugio dall’algoritmo, non un salto nel passato. E l’animazione giapponese, in questo quadro, è forse l’icona più potente: universale, visivamente forte, carica di un immaginario che ha attraversato generazioni senza invecchiare. Sarà infatti proprio l’animazione giapponese a dominare uno degli eventi più famosi dell’estate italiana, che sulla tematica della nostalgia è riuscito a imporsi negli anni fino a diventare una delle manifestazioni più importanti nel settore: RiminiComix. Principale appuntamento estivo italiano dedicato alla cultura pop e uno dei più longevi d’Europa, con oltre quarant’anni di storia alle spalle. Dal 16 al 19 luglio Rimini torna, infatti, ad essere il punto di incontro tra mondi creativi, community di appassionati e linguaggi visivi che attraversano diverse generazioni: cosplayer, appassionati di K-Pop, collezionisti, famiglie e ragazzi che scoprono per la prima volta un fumetto o un anime. È esattamente il tipo di luogo in cui la cultura Pop smette di essere uno schermo e diventa corpo, presenza e comunità.