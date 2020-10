In Italia, oggi, il numero dei contagi registrati è pari a 4619. Gli attualmente positivi sono 82.764. Il numero delle vittime è in totale 36.205. I casi totali sono 359.569. Il totale dei dimessi guariti è 240.600. I ricoverati in terapia intensiva sono 452. Le persone in isolamento domiciliare sono 77.491. I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 4821. Il totale dei casi testati è pari a 7.652.059. I tamponi effettuati oggi sono 85.442, per un totale di 12.650.155.

La situazione regionale

La regione in testa alla classifica per maggior numero di positivi registrati è la Lombardia con 696 casi. Seguono la Campania con 662, la Toscana con 466, il Piemonte con 454 e il Lazio con 395. Nei dati diffusi dal Ministero della Salute è presente una nota dove viene comunicato che dei 53 positivi registrati oggi in Calabria, 21 sono migranti.

