Forum per l’integrazione e l’istruzione alla Pontificia Università Urbaniana. Si è svolto nell’ateneo missionario il convegno internazionale promosso dal “Refugee & Migrant Education Network” (Rmen) sulla “collaborazione trasformativa e la solidarietà educativa verso rifugiati e migranti”. A confronto accademici, rappresentanti delle agenzie Onu e delle organizzazioni internazionali. Oltreché studiosi e studenti rifugiati, esponenti della società civile e delle realtà ecclesiali. L’obiettivo è stato quello di individuare strategie condivise per ampliare l’accesso all’istruzione e promuovere l’inclusione delle persone costrette a lasciare il proprio Paese. Il convegno si è svolto in un momento in cui milioni di persone restano sfollate a causa di guerre, povertà, violenze e cambiamenti climatici. Le famiglie sono costrette ad abbandonare le proprie case, i percorsi educativi dei giovani vengono interrotti e molte comunità faticano a garantire anche le opportunità formative di base.

In movimento

Anthony J. Cernera, presidente e fondatore del Network, ha sollecitato la definizione di proposte e l’elaborazione di raccomandazioni concrete che promuovano l’istruzione dei rifugiati e dei migranti. Il confronto ha riguardato non solo l’istruzione per le persone in movimento, ma anche l’educazione sui temi delle migrazioni e della mobilità umana. Il professor Aldo Skoda portato l’esperienza matura allo Scalabrini International Migration Institute e alla Pontificia Università Urbaniana. Richiamando il decimo anniversario del Network ne ha evidenziato la crescita come spazio di collaborazione tra istituzioni, educatori, ricercatori e comunità di diversi Paesi. Ha inoltre invitato a non ridurre le migrazioni a una questione di crisi o a un problema da gestire. Ogni spostamento porta con sé una storia, aspirazioni, capacità, culture e conoscenze. In questa prospettiva, l’educazione non è soltanto un servizio, ma uno strumento per restituire dignità e rafforzare la capacità di scelta. “Mi inchino davanti alla dignità dei migranti- insegna Leone XIV-. Non sono numeri o fascicoli, ma persone con famiglie, case lasciate alle spalle e sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. L’amore di Dio non conosce confini né distinzioni”.

Focus istruzione

“L’istruzione non è semplicemente un servizio da fornire, ma un potente strumento per restituire dignità, rafforzare l’autonomia e creare opportunità”, precisa il professor Skoda. Il diritto all’istruzione, tuttavia, resta lontano dall’essere pienamente garantito a milioni di rifugiati, migranti, richiedenti asilo e vittime della tratta. Numerosi gli ostacoli che possono presentarsi nelle diverse fasi del percorso. alla fuga e dal transito all’arrivo e all’inserimento nelle comunità di accoglienza. Risorse limitate, interruzioni scolastiche, barriere linguistiche, difficoltà giuridiche e amministrative e disuguaglianze nell’accesso alla tecnologia possono impedire ai giovani di proseguire gli studi. Tra i temi in discussione nell’ateneo missionario vaticano l’accesso all’istruzione superiore e la continuità educativa nei diversi contesti, l’impatto dei tagli ai finanziamenti e le lacune nella ricerca. Un confronto è stato dedicato ai modelli di cooperazione tra università e organizzazioni. Tra cui il Mother Cabrini Institute of Immigration, la University of Sanctuary dell’Università di Exeter. La Saint Joseph University di Beirut e Jesuit Refugee Service, Jesuit Worldwide Learning e Refugee Education UK. Un workshop ha analizzato l’ampliamento dell’accesso dei rifugiati all’istruzione superiore. Con interventi sulla collaborazione e la solidarietà con rifugiati e migranti e testimonianze di studenti rifugiati reinsediati e di giovani che vivono situazioni di emergenza. Sono stati inoltre avviati gruppi di lavoro su quattro aree. Cioè educazione di rifugiati e migranti; educazione sui temi dei rifugiati e delle migrazioni; advocacy e accompagnamento; ricerca.

Collaborazione

I lavori sono stati dedicati alla continuità dell’istruzione nei diversi contesti e livelli formativi, ai modelli di collaborazione tra istituzioni. E alle pratiche educative fondate su principi etici. Inoltre sessioni parallele su leadership dei rifugiati, accesso e permanenza nell’istruzione superiore, pedagogie della solidarietà. Oltreché resilienza dei giovani sfollati e collaborazione tra istituzioni e comunità. In tutti i continenti, evidenzia l’agenzia missionaria vaticana Fides, milioni di persone rimangono sfollate a causa di guerre, povertà, violenza e cambiamenti climatici. Le famiglie vengono sradicate, l’istruzione dei giovani viene interrotta. Il Rmen è stato fondato nel 2018 per mettere in relazione università, organizzazioni non governative, agenzie internazionali e persone impegnate nell’educazione di rifugiati, migranti e sfollati. La convinzione alla base della rete è che il lavoro dei singoli soggetti possa essere rafforzato dalla collaborazione e dal sostegno reciproco. “L’istruzione è un percorso da intraprendere insieme e i suoi obiettivi si raggiungono al meglio attraverso la collaborazione reciproca”, sottolineano i promotori del convegno.