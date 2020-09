Il leader dell’opposizione russa Alexey Navalny è stato dimesso stamattina dall’ospedale la Charité di Berlino, dove era stato ricoverato dopo il presunto avvelenamento a Tomsk. Secondo i medici, ripresi da Ansa, una completa guarigione è “possibile”.

“Lo stato di salute del paziente è migliorato – hanno spiegato i dottori – a tal punto che le cure mediche sono state interrotte”. In un comunicato l’ospedale ha sottolineato che le possibili conseguenze a lungo termine non possono però ancora essere valutate. L’oppositore russo è stato dimesso dopo un ricovero durato 32 giorni.

Il primo post

Lo scorso 19 settembre aveva pubblicato il suo primo post su Instagram dal presunto avvelenamento. In quella occasione aveva scritto: “La strada verso la guarigione è chiara anche se non vicina. Il telefono nelle mie mani è inutile come un sasso e versarsi un bicchiere d’acqua si trasforma in una vera e propria impresa”. Il post era accompagnato da una foto che lo ritraeva mentre scendeva le scale da solo e senza flebo.

Affidando al social i suoi pensieri, l’oppositore russo aveva detto che “di recente” faceva fatica a “riconoscere le persone”, aveva difficoltà non solo a parlare, ma anche a pensare una parola da scrivere su una lavagna che i medici gli avevano fornito. “Ho le gambe tremanti quando salgo le scale e penso dov’è l’ascensore?, aveva aggiunto, precisando che “molti problemi vanno ancora risolti“.

Oggi, le dimissioni, dopo aver riconosciuto e ringraziato i medici della Charité: “Mi hanno trasformato da ‘persona tecnicamente viva’ a qualcuno che ha tutte le possibilità di diventare di nuovo una forma superiore dell’essere della società moderna”.

L’avvelenamento

Nei giorni scorsi, sono spuntate nuove ipotesi sull’avvelenamento dell’oppositore russo. I suoi colleghi del Fondo anticorruzione hanno detto che ad avvelenarlo sarebbe stata una bottiglietta di acqua fornita gratuitamente dall’hotel nel quale alloggiava prima della partenza.

