inviato speciale per il conflitto fra la Russia e l’Ucraina. Lo riporta il ha coordinato la sua difesa in vari casi – ha avanzato la sua proposta mentre era in volo con Trump verso Washington per l’incontro fra il tycoon e Joe Biden. Molti nell’entourage di Donald Trump si sono detti scioccati dalla proposta. E non solo per la mancata esperienza di Epshteyn: il consigliere infatti è sotto accusa in Arizona per gli sforzi di ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “profondamente grato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7″ perche’ “hanno dimostrato ancora una volta un sostegno incrollabile all’su vasta scala della Russia“. E’ quanto si legge in un messaggio postato sul suo profilo X. “La situazione nell’est del Paese è davvero difficile. C’è una lenta, ma pur sempre lenta, pressione e avanzata dei russi”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista alla Radio ucraina , sottolineando che ha est gli uomini combattono fa molto tempo senza poter ruotare. “Ecco perché i ragazzi si stancano”, ha aggiunto, “tutto intorno a loro viene distrutto. Chiedono se possono fare dei passi indietro e i vertici militari dicono di sì. Perché questa è la nostra posizione comune: prima di tutto le persone e poi la terra”. Novità lungo l’asse Kiev-Mosca. Boris Epshteyn si è proposto a Donald Trump come. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Epshteyn – nato in Russia, consigliere del presidente eletto e legale che– ha avanzato la sua proposta mentre era in volo con Trump verso Washington per l’incontro fra il tycoon e Joe Biden. Molti. E non solo per la mancata esperienza di Epshteyn: il consigliere infatti è sotto accusa in Arizona per gli sforzi di ribaltare l’esito delle elezioni del 2020. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “Giorgia Meloni e a tutti i leader del G7″ perche’ “hanno dimostrato ancora una volta un sostegno incrollabile all’ Ucraina mentre ci avviciniamo al millesimo giorno di aggressione“. E’ quanto si legge in un messaggio postato sul suo profilo X. “. C’è una lenta, ma pur sempre lenta, pressione e avanzata dei russi”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista alla Radio, sottolineando che ha est gli uomini combattono fa molto tempo senza poter ruotare. “Ecco perchéo”, ha aggiunto, “tutto intorno a loro viene distrutto. Chiedono se possono fare dei passi indietro e i vertici militari dicono di sì. Perché: prima di tutto le persone e poi la terra”.

Mistero-Mosca

Nel frattempo l'”ideatore” e “architetto” del rapimento a Mosca, lo scorso 28 giugno, del manager 56enne, Stefano Guidotti, liberato 36 ore dopo dalle forze speciali russe, viveva nel Ravennate, a Faenza, e aveva lavorato per la sua stessa azienda, il gruppo Sad (produttore di gas tecnici industriali), gestendo i rapporti con l’Est, prima di essere allontanato perché “non c’era più sintonia” tra il suo modo di operare e le politiche societarie. Si tratta di un uzbeko di 44 anni, arrivato in Emilia-Romagna all’inizio della guerra in Ucraina . Ad individuarlo ed arrestarlo, ricostruendo così il versante italiano della vicenda, sono stati i carabinieri del Ros insieme allo Sco della polizia, coordinati dalla pm della Dda di Bologna, Beatrice Ronchi. L’uomo è accusato di concorso in rapimento a scopo d’estorsione. Lo scorso giugno la polizia russa aveva arrestato i rapitori, quattro uomini tra i 21 e i 36 anni, tre russi e un cittadino uzbeko, secondo quanto riferito dalla televisione Ren. Guidotti venne ammanettato e incappucciato sul viale Sadovaya-Triumfalnaya di Mosca e poi spinto in una Bmw, per essere trasportato fino alla regione di Bryansk, che confina con l’ Ucraina , circa 400 chilometri a Sud-Ovest della capitale. Qui è stato trattenuto per circa 24 ore in una casa nel distretto di Novostroika, prima di essere liberato dall’intervento degli agenti. La polizia russa diffuse anche un video della liberazione del manager italiano, capo dell’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo Sad.

Ipotesi-Mosca