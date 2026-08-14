Allarme delle imprese per la mancata corrispondenza tra la preparazione dei laureati e le competenze richieste

Focus sugli squilibri domanda-offerta nel mercato del lavoro. “Le imprese non riescono a trovare i candidati ideali per le assunzioni che hanno programmato”, rileva l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (Osservatorio CPI). Il centro di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove da un decennio la trasparenza, l’analisi e la corretta informazione sulla finanza pubblica, la gestione del debito e la spesa dello Stato in Italia. “C’è un paradosso che il Paese non può più permettersi- sostiene Renato Brunetta, presidente del Cnel-. Le imprese cercano lavoratori e spesso non riescono a trovarli. Intanto milioni di persone che potrebbero contribuire alla crescita rimangono fuori dal mercato del lavoro”. Il rapporto Unioncamere-Cnel fotografa il mismatch. “L’Italia non soffre soltanto di una carenza di competenze, ma di una grave difficoltà nel far incontrare le opportunità offerte dalle imprese con le persone disponibili o potenzialmente disponibili a lavorare”, sottolinea Brunetta. “L’integrazione tra i dati di Unioncamere, Istat e ministero del Lavoro permette di ricostruire l’intero percorso della domanda e dell’offerta, fino ai contratti effettivamente attivati e cessati- evidenzia il presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro-. È un salto di qualità nella conoscenza del mercato del lavoro. Ora occorre trasformare questa conoscenza in politiche mirate. Cioè più formazione e orientamento, politiche attive realmente personalizzate, maggiore partecipazione femminile, valorizzazione delle forze di lavoro potenziali e interventi capaci di rendere più stabili e attrattive le professioni maggiormente richieste“. Mismatch è l’anglicismo utilizzato per definire la mancata corrispondenza della domanda di lavoro da parte delle imprese con l’offerta da parte dei lavoratori.

Emergenza lavoro

L’Osservatorio CPI rileva che i posti riservati ai laureati non vengono ancora coperti del tutto. Eppure un laureato su cinque risulta non occupato e alcuni laureati italiani decidono di lavorare all’estero (la “fuga di cervelli”). La mancata corrispondenza della domanda di lavoro da parte delle imprese con l’offerta di lavoro da parte dei lavoratori viene appunto definita “mismatch”. Il termine evidenzia un problema che negli ultimi anni si è rivelato di grande importanza nel contesto italiano. Sebbene infatti le imprese sembrino programmare un gran numero di assunzioni, trovare canditati ideali si rivela per loro molto più arduo di quanto si possa prevedere guardando semplicemente al tasso di disoccupazione. Quindi alle persone che dichiarano di cercare attivamente un lavoro. Molti imprenditori riportano difficoltà rispetto alle competenze specifiche e alle qualifiche dei candidati. Ma “la reperibilità dei candidato appare ancora il principale problema per le imprese, che faticano a trovare quasi un laureato su due ricercati”. La mancanza di candidati con le caratteristiche adatte ai profili ricercati dalle imprese, specialmente nel caso dei laureati, comporta dunque “tempi molto lunghi per coprire i posti di lavoro richiesti”. Se un laureato italiano su cinque non è occupato, il problema è dovuto all’offerta o alla domanda di lavoro? “Per le imprese che operano nel settore del turismo, delle costruzioni, del commercio o dell’industria è più facile comprendere perché la richiesta di laureati sia relativamente più bassa- risponde l’Osservatorio CPI-. Ma anche in questo caso sembra che i posti previsti non riescano a essere coperti dalle assunzioni effettive perché evidentemente la formazione dei laureati non corrisponde alle figure richieste dalle imprese. La differenza tra gli inserimenti previsti e gli assunti effettivi risulta però persino più ampia proprio in quei settori in cui sono invece richiesti la maggior parte dei laureati“.

Skill mismatch

In questo contesto, secondo i ricercatori dell’Università Cattolica, potrebbe giocare un ruolo importante il tema delle competenze degli individui con un livello di istruzione universitario, che spesso non coincidono alle necessità delle aziende. Skill mismatch è il termine descrive la mancata corrispondenza tra la preparazione dei laureati e le competenze richieste. In base ai dati forniti da Excelsior-Unioncamere, le imprese richiedono prevalentemente individui provenienti da un percorso di studi in campo economico o ingegneristico. Una quantità significativa di posti, secondo l’Osservatorio CPI, è offerta a laureati nel campo dell’insegnamento e della formazione, quello sanitario e paramedico e quello scientifico, matematico, fisico, informatico. I laureati italiani sembrano rispondere solo parzialmente a quanto richiesto dal mercato del lavoro. Il quadro dei laureati per indirizzo di studio rispecchia le caratteristiche dell’offerta di lavoro negli ultimi anni. Quindi i laureati sembrano rispondere parzialmente a quanto richiesto dalle imprese. Negli anni, però, sembra esserci stata una convergenza verso le richieste del mercato. In vent’anni il numero di laureati nell’anno è più che raddoppiato, ma sono anche cambiate le proporzioni di studenti per i diversi indirizzi di studio Nel complesso, sembra che vi sia una forma di convergenza delle discipline scelte dai diplomati verso le richieste delle imprese, che dovrebbe tradursi (ma evidentemente non abbastanza) in una maggior corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. Le scelte degli studenti sembrano quindi reagire, almeno parzialmente, alle richieste delle imprese rispetto ai campi di studio e specializzazione di maggiore interesse, sebbene con carenze ancora notevoli, per esempio in ambito informatico e tecnologico. Il problema del mismatch diventa dunque estremamente rilevante per alcuni settori e meno importante per altri.