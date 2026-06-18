Minori e digitale: 8 bambini su 10 utilizzano lo smartphone da soli

L’esposizione agli schermi e alla tecnologia è sempre più precoce. Quasi il 20% dei bambini di due anni utilizza lo smartphone e il tablet, uno su quattro ha un un profilo sui social fatto dai genitori, e otto su dieci tra gli zero e i 6 anni usa la tecnologia da solo. Sono alcuni dei dati di una ricerca elencati dal presidente dell’Associazione Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori Giuseppe Lavenia durante la presentazione della campagna informativa “Non è mai troppi presto!” sui rischi da dipendenza social. L’esperto che anche aggiunto che per il 60% degli adolescenti l’intelligenza artificiale ha sostituito i genitori come figura a cui rivolgersi per chiedere consigli, e ha concluso che gli adulti dovrebbero dare l’esempio.

I dati

“Il 41,5% dei bambini nella fascia 2-3 anni è già esposto a uno schermo. Il 19,3% inizia a usare smartphone o tablet a soli due anni, cioè praticamente non sanno ancora fare quasi nulla ma sanno scrollare. Sempre a due anni il 24% ha già un profilo social, ovviamente realizzato dai genitori e il 71% utilizza un tablet per giocare”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori Giuseppe Lavenia nel corso della conferenza stampa per illustrare la campagna informativa “Non è mai troppo presto!” su rischi della dipendenza dai social rivolta ai neogenitori, spiegando che si tratta di una ricerca realizzata su 6600 famiglie.

Sostituto genitoriale

“Considerate che oggi a 15-16 anni moltissimi genitori – ha aggiunto – regalano i pacchetti di follower ai propri figli. Perché altrimenti non saranno visti e non saranno accettati dagli altri”, “L’intelligenza artificiale che è altamente utilizzata – ha proseguito – è già diventata una sostituto genitoriale per il 60% degli adolescenti per chiedere consigli”.

L’esempio

Secondo la ricerca l’81% dei bambini tra i zero e i sei anni utilizza lo smartphone da solo, mentre il 60% dei genitori utilizza lo smartphone in presenza del proprio figlio. “I bambini imparano non da quello che diciamo ma da quello che osservano. Noi siamo un pessimo esempio quindi dovremmo iniziare a fare una campagna proprio su di noi”.