L’agricoltura del Mezzogiorno sostiene la ripresa economica locale grazie alla crescita dell’occupazione primaria e al contributo di investimenti mirati, registrando tassi superiori alla media nazionale. Dal 2007 al 2024 le aziende agricole pugliesi hanno raddoppiato il loro fatturato, arrivando a oltre 1,2 miliardi di euro (da 582,6 milioni). Ma l’aumento dei costi dell’acqua e dell’energia elettrica degli ultimi cinque anni ha causato una battuta di arresto negli investimenti. La spesa sostenuta dalle imprese per utenze e servizi – comprese acqua ed energia – è infatti passata dai 116,7 milioni del 2019 ai 166,9 nel 2024, pari al 43% in più. E, anche per questo, nel 2024 il settore ha registrato una riduzione degli investimenti per 37,2 milioni di euro. Lo stock complessivo di investimenti e’ tuttavia raddoppiato in 17 anni, passando da 1,29 miliardi nel 2008 a 2,44 miliardi nel 2024. Sono i dati emersi dallo studio promosso da Unioncamere Puglia, che ha avviato il progetto H2O per rilevare costi, difficolta’ di approvvigionamento e fabbisogni idrici delle imprese agricole regionali. L’attività prevede la somministrazione di un questionario (aperto a tutte le aziende e disponibile sul sito di Unioncamere) e la realizzazione di 200 interviste telefoniche ad aziende agricole di quattro comuni pilota (Nardo’, Manduria, Molfetta e San Giovanni Rotondo). Il progetto e’ finanziato dal Fondo perequativo infrastrutture 2025-2026, in collaborazione con Water Europe e Uniontrasporti e con il patrocinio dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. “L’acqua e’ al centro dell’agenda politica mondiale, ma la Puglia soffre di un problema ancora piu’ antico e strutturale”, ha detto Luciana Di Bisceglie, presidente di Unioncamere Puglia. “L’agricoltura e’ in Puglia un settore primario, con quasi 72mila imprese. Siccita’, cambiamenti climatici e rincari energetici hanno trasformato l’acqua in una leva strategica e, nello stesso tempo, in una delle principali criticita’ del sistema produttivo agricolo pugliese”. “Con il progetto H20 – ha aggiunto – vogliamo raccogliere il punto di vista delle aziende e trasferirlo alle istituzioni e agli organi di informazione. Non si tratta soltanto di stabilire se serva piu’ acqua, ma anche di capire come utilizzare in modo piu’ intelligente quella disponibile, come monitorare i consumi e quali innovazioni possano migliorare la qualita’ e la redditivita’ delle colture”.

Negli ultimi 15 anni, il settore agricolo in Puglia ha raddoppiato il suo fatturato, raggiungendo, nel 2024, oltre 1,2 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’analisi condotta da Unioncamere Puglia, illustrata oggi al margine della presentazione del progetto ‘H2O’ alla Camera di Commercio di Bari. L’indagine è stata condotta su 1.795 bilanci depositati da imprese agricole regionali – dei comparti colture permanenti e non permanenti – con una serie storica estesa dal 2007 al 2024. Un balzo rilevante per le imprese agricole, che partivano da un fatturato di 582,6 milioni nel 2007. A guidare le province pugliesi è Foggia, con 379,3 milioni di euro, seguita da Bari, con 261 milioni, Taranto, con 204,6 milioni, Lecce, con 134,2 milioni, Brindisi con 128,2 milioni e Bat, con 117,3 milioni. Tra i comparti più rilevanti si segnalano gli ortaggi (427,7 milioni), l’uva – prevalentemente da tavola – con 379,2 milioni, le olive (132,6 milioni) e i cereali (100,8 milioni). L’indagine mette in luce anche le criticità insite nel settore, ad iniziare dall’aumento dei costi. La spesa sostenuta per utenze e servizi, comprendenti acqua ed energia, è passata da 116,7 milioni del 2019 ai 166,9 milioni del 2024, ben 50 milioni in più, pari ad una crescita percentuale di 43 punti, in soli cinque anni. Nello stesso periodo, il tasso annuo di crescita ha registrato una riduzione degli investimenti per 37,2 milioni di euro. Nonostante questo, lo stock degli investimenti è quasi raddoppiato in 17 anni, passando da 1,29 miliardi nel 2008 a 2,44 miliardi nel 2024. L’inflazione “e la flessione degli investimenti registrata nel 2024 sono segnali da non trascurare”, dichiara Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia. “Con H2O vogliamo affiancare all’analisi dei bilanci la voce diretta delle imprese, per costruire una base conoscitiva solida e mettere a disposizione delle istituzioni dati utili a orientare le politiche pubbliche”, ha concluso.