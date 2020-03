Meteo, colpo di coda invernale: primavera “in pausa”

Temperature in calo, neve a bassa quota e venti gelidi: così inizia la primavera in molte regioni

Primavera, iniziata da soli tre giorni, “in pausa” a causa di un colpo di coda invernale. Il sito 3bmeteo.com, ha comunicato le previsioni del tempo sull’Italia per al giornata di oggi. Al nord nubi in Romagna, più sole sul resto del Settentrione, specialmente sulle regioni di nord-est. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 8 e 11 gradi. Al centro, nubi sull’Adriatico con rovesci e neve fino a quote basse, soleggiato sui versanti tirrenici e sulla Sardegna. Temperature in ulteriore calo, massime tra 6 e 11 gradi. Al Sud condizioni di spiccata variabilità con rovesci in particolare su Molise, Gargano, bassa Calabria e Sicilia orientale; neve fino in collina. Temperature in calo, massime tra 7 e 12 gradi.

Il meteo nelle Marche

Anche sulle Marche irrompe l’inverno, con freddo e neve a quote basse. Nelle prime ore della mattina, una debole nevicata è stata registrata nel fabrianese. Per la giornata di oggi, previste nubi irregolari ma scarsi fenomeni, qualche nevicata più probabile a ridosso dei monti Sibillini. In nottata, tendenza a maggiori precipitazioni, sempre nevose, a quote collinari e più probabili sul settore meridionale.

Neve su Puglia, Molise e Abruzzo

Dopo un inverno mite, torna la neve in Abruzzo, tra il Pescarese e l’Aquilano, mentre le temperature scendono sotto lo zero soprattutto in montagna, con la minima di -13,8 gradi registrata a Campo Imperatore. La nevicata più abbondante ha interessato Cansano, nell’entroterra aquilano con dieci centimetri caduti. Neve anche sull’Aquila.

Calano le temperature anche in Molise e neve su gran parte della provincia di Campobasso dove la temperatura è scesa a -4, mentre le previsioni annunciano per le prossime ore possibilità di nevicate anche a quote relativamente basse. Il bollettino delle criticità emesso dalla Protezione civile regionale indica un’allerta arancione per neve sul medio e basso Molise, gialla sulla zona occidentale.

Nevica dalla scorsa notte in Puglia nel Foggiano, dal Gargano ai Monti Dauni, fino alle aree più pianeggianti della Capitanata, ma anche a Bari e lungo la costa e in provincia, in particolare sui paesi della Murgia. Lievi nevicate che però sono riuscite ad imbiancare i tetti delle case ci sono state a Foggia e nelle vicine città di Troia, Lucera e San Severo. Intense, invece, le nevicata lungo le vette più alte della provincia a Faeto, Alberona Monteleone di Puglia, dove si sono registrati lungo le strade anche cumuli di oltre 10 centimetri. Neve anche nelle aree interne del Gargano: a San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. Non va meglio sulla costa Garganica: deboli precipitazioni nevose anche a Vieste e a Peschici. La circolazione al momento è garantita in tutto il foggiano grazie alla presenza da questa mattina all’alba di mezzi spargisale lungo le strade dei Monti Dauni e nelle aree interne del Gargano. A Bari la neve è caduta per pochi minuti sciogliendosi subito dopo, così come Mola di Bari e Polignano a Mare. Nevicate più abbondanti si sono verificate in comuni interni come Locorotondo, Conversano. Le suggestive foto della nevicata primaverile hanno subito riempito i social.