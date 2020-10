Manovra: stasera nuovo vertice di governo, Conte incontra i capidelegazione

Un nuovo vertice di governo sulla manovra è in programma a partire dalle 20 a Palazzo Chigi, dopo quello svolto questo pomeriggio alle 17:00. Alle 19:30 è iniziata a palazzo Chigi la riunione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti sulle misure da prendere per affrontare l’emergenza Covid.

A seguire, gli stessi prenderanno in esame le questioni relative al varo della manovra. Lo scrive Ansa informata da diverse fonti dell’esecutivo. Alla riunione partecipano il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, i sottosegretari all’Economia e i responsabili economici dei partiti di maggioranza.

Ancora in stand by la convocazione della riunione del Consiglio dei ministri, ipotizzata questa sera tra le 21 e le 22, ma che non si esclude possa slittare a domani.

In aggiornamento

La riunione coi sindacati del pomeriggio

Questo pomeriggio alle 17:00 il ministro dell’Economia ha convocato i sindacati in videoconferenza per illustrare la manovra di bilancio. All’incontro tra governo e sindacati sulla manovra hanno partecipato: i ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e del Lavoro, Nunzia Catalfo; per i sindacati: il segretario generale Maurizio Landini e Gianna Fracassi (Cgil), il segretario generale Annamaria Furlan e Luigi Sbarra (Cisl) e il segretario generale Pierpaolo Bombaridieri e Ivana Veronese (Uil).

Nel corso dell’incontro con i sindacati il governo ha annunciato lo schema di intervento sugli ammortizzatori. Nello specifico, secondo quanto riportato da ANSA, subito la proroga della Cig Covid fino alla fine dell’anno per garantire la copertura a chi dovesse esaurirla già da metà novembre, anticipando la misura con un decreto legge collegato alla manovra. Con la legge di Bilancio si dovrebbero poi prevedere altre 18 settimane, da utilizzare nel 2021, che potranno richiedere anche le imprese che finora non hanno usufruito degli ammortizzatori di emergenza, e che si applicheranno con il meccanismo attuale, che prevede la gratuità dello strumento per le imprese che abbiano registrato perdite oltre il 20%.

