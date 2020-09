Maltempo: cabine e panchine trascinate in mare a Livorno

Circa cinquanta cabine di legno distrutte e finite in mare. Quasi il 30% delle porte delle cabine di fronte alla spiaggia danneggiate, divelte varie strutture. Sfondati anche gli uffici davanti alla terrazza solarium, divelte le panchine in acciaio davanti ai bagni Pancaldi. Così, col maltempo, un vento di libeccio e onde di 5 metri hanno sferzato nelle ore scorse il lungomare di Livorno, imponendo ieri la chiusura al traffico dei viali a mare. Ha lasciato una desolante scia di devastazione sui Bagni Pancaldi, uno degli storici stabilimenti balneari della città accanto alla Terrazza Mascagni.

Sul maltempo c’è il tema del “ dissesto idrogeologico che forse è l’elemento principale per intervenire non quando il danno è cagionato, ma per intervenire preventivamente. Noi già abbiamo oltre 7 miliardi di euro depositati al ministero dell’Ambiente, con il Recovery plan abbiamo immaginato di avere anche altre risorse. Abbiamo accelerato, con la, la progettazione esecutiva” di interventi “perché la fanno i Comuni, la Regione la valida, il Ministero la finanza. Quindi se i soldi ci sono e i progetti non si fanno, bisogna aiutare i Comuni a farli”.

Lo ha detto il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, alin corso a Firenze. “Io ho messo a disposizione dei Comuni che hanno maggiori difficoltà – ha aggiunto Costa – la struttura in house del ministero dell’Ambiente che è Sogesid, una società di ingegneria progettuale ambientale, per direQuesto mi sembra un modo per non lamentare i morti o i danni ma per prevenirli, sapendo che purtroppo di eventi calamitosi ce ne saranno ancora”.