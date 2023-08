Maltempo, è già allerta al Nord

Dopo il grande caldo, arrivano le prime sferzate di pioggia. Allerta in tutto il Nord, in particolare in Liguria e Friuli-Venezia Giulia. Bomba d'acqua sull'A12

Dopo le ondate di calore portate dall’anticiclone africano, l’Italia si prepara a ricevere quelle del maltempo. Alcune bombe d’acqua hanno già sferzato il Nord e continueranno a farlo nelle prossime ore.

Maltempo, Nord in allarme

Code per il controesodo ed è allerta per il maltempo al Nord. Secondo le previsioni del sito iLMeteo.it, “su tutte le zone e città in cui scoppierà un forte temporale potrà esserci il rischio di una forte grandinata. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige (nelle giornate di domenica e lunedì), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio (nelle giornate di lunedì e martedì) sono le regioni maggiormente a rischio di grandine grossa”.

Liguria

L’allerta arancione in Liguria, la massima allerta per temporali, è stata prorogata alle 15 di domani, ha detto il governatore Giovanni Toti durante un briefing nella sala di Protezione civile. Toti ha confermato che il fronte d’aria fredda “non è ancora entrato” e quando entrerà “ci aspettiamo fenomeni importanti, importanti mareggiate e vento forte”. “La precauzione – ha aggiunto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – dev’essere la massima possibile”.

Friuli-Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l’allerta meteo diramata sabato, e inizialmente valida per l’intera giornata di lunedì, elevando il grado di rischio da giallo ad arancione. Nelle prossime ore in regione sono infatti attese piogge intense e temporali, a causa di una depressione che determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa su tutto il Fvg. La nuova allerta è stata prolungata fino alle 6 di martedì. Lunedì, ribadisce la Protezione civile, “durante tutto il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense.

Sulla costa soffierà scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Martedì sulla regione, a più riprese, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge. Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa”. Il verificarsi di tali eventi, ricorda la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Veneto

La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18.00 di oggi fino alle 12.00 di domani, lunedì 28 agosto, la crescente probabilità di rovesci e temporali sparsi a partire dalle zone montane e pedemontane, in successiva estensione a parte della pianura. Domani i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità, associati a rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Le precipitazioni potranno risultare anche consistenti. Successivamente, dal pomeriggio, sono previste piogge più diffuse specie sulle zone centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni meteo è stata dichiarata una “moderata criticità” per rischio temporali su gran parte del territorio regionale (allerta Arancione), ad eccezione del bacino Alto Piave, per il quale è stata definita una criticità ordinaria con allerta Gialla; per questa zona di allertamento è attiva la fase di “Attenzione”.

Bomba d’acqua sull’A12

L’allagamento in A12 tra Chiavari e Rapallo, provocato da una bomba d’acqua, ha mandato in sofferenza alcuni presidi idraulici del tratto autostradale. Il personale della direzione di Tronco di Aspi è intervenuto immediatamente. Attualmente è in corso l’intervento della squadra antispurgo. Il traffico scorre su una corsia, le code sono in esaurimento.