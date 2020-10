Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia: è il delfino di Morales

Luis Arce, il candidato della sinistra e delfino dell’ex capo di stato Evo Morales, ha vinto le elezioni presidenziali in Bolivia al primo turno con il 52,4% dei voti, secondo un exit poll diffuso da il canale privato Unitel. L’ex ministro dell’Economia è di oltre 20 punti di vantaggio sul suo principale rivale, il centrista Carlos Mesa (31,5% dei voti), e assicura il ritorno al potere del Movimento verso il socialismo (Mas) dopo le dimissioni di novembre 2019 di Morales, accusato dall’opposizione di brogli elettorali.

Morales

Un ritorno al passato per lo Stato sudamericano dopo l’uscita di scena di Morales, primo presidente indigeno della storia del Paese. Morales è stato presidente della Bolivia per tre mandati consecutivi dal 22 gennaio 2006. Il 10 novembre 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente in seguito alle proteste e alla pressione sociale che denunciavano brogli elettorali durante le elezioni generali del 20 di ottobre, e dietro le pressioni dell’esercito e della polizia. In precedenza, l’OSA aveva confermato irregolarità nelle elezioni e ne aveva chiesto la ripetizione.

