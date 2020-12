Da questa mattina sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri di Massimo Luerti, 74 anni, ex primario di ginecologia all’ospedale di Lodi nonchè uno dei massimi esponenti in Italia della chirurgia mininvasiva ginecologica e segretario nazionale della scuola che forma in questa specialità. Attualmente è primario dell’Unità operativa di Ginecologia dell’Istituto clinico Città Studi di Milano.

Le ultime notizie su Luerti

Luerti è uscito dalla sua abitazione a Lodi a bordo della sua auto, una Kia di colore blu scuro, intorno alle 9.30, senza portare con sé il telefono cellulare. Indossava un giaccone lungo blu e pantaloni grigi a coste in velluto.

L’appello della figlia

“Papà, ti sto cercando ovunque. Ti amo, fammi sapere dove sei e ti vengo a prendere”. É l’appello che ha deciso di fare, tramite l’ANSA, Elisabetta Luerti, figlia di Massimo Luerti, il primario scomparso stamattina dalla sua casa di Lodi, le cui ricerche sono in corso a cura dei carabinieri. A sua moglie che gli chiedeva dove stesse andando, quando è uscito di casa, non ha voluto dare indicazioni. Ultimamente è apparso ai familiari preoccupato per un problema fisico per il quale era in cura e aveva espresso ai suoi familiari il desiderio che tutta la sua famiglia potesse riunirsi per Natale.

