Lione, spari contro prete ortodosso: aggressore in fuga

Un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. Secondo quanto riferito dalla polizia l’aggressore è in fuga. L’episodio si è verificato nel settimo arrondissement, nel cuore della città francese. La polizia ha predisposto un perimetro di sicurezza e sul posto sono arrivate ambulanze e veicoli dei pompieri.

Le prime informazioni

Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Le Progres, la vittima – portata via in ambulanza – era cosciente ed ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l’ha aggredito. Testimoni sul posto hanno detto di aver udito due colpi di arma da fuoco. Secondo quanto riferito dalla tv Bfm, il prete ortodosso è stato colpito mentre stava chiudendo la chiesa. Il religioso sarebbe in prognosi riservata.

