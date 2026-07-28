Leone XIV sull’IA: “La tecnologia sia al servizio della verità e della dignità umana”

L’intelligenza artificiale deve essere guidata da responsabilità ed etica per proteggere la centralità della persona e favorire il bene comune. È questo il cuore del messaggio inviato da Papa Leone — a firma del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin — in occasione del VII Seminario internazionale sulla comunicazione della Chiesa, in corso presso la Pontificia università cattolica a Santiago del Cile. L’evento, dal titolo “Le sfide dell’intelligenza artificiale”, riunisce accademici, comunicatori e rappresentanti ecclesiastici dell’America Latina e dei Caraibi per analizzare le trasformazioni tecnologiche alla luce dell’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV. Nel corso dei lavori è stato inoltre invocato il sostegno dello Spirito Santo affinché la comunicazione ecclesiale sappia affrontare l’evoluzione digitale con saggezza, trasformandola in una reale occasione di incontro tra le persone e di annuncio del Vangelo.

Il messaggio

Papa Leone in un messaggio inviato a firma del Segretario di stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, incoraggia a promuovere “una comunicazione che, di fronte alle nuove possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, sappia custodire la dignità della persona umana e metta ogni strumento al servizio della verità e del bene”. Il messaggio del Pontefice è stato letto nell’ambito dei lavori de “Le sfide dell’intelligenza artificiale“, il VII Seminario internazionale sulla comunicazione della Chiesa in corso nella Pontificia università cattolica a Santiago del Cile. L’incontro riunisce comunicatori, operatori pastorali, accademici e rappresentanti ecclesiastici provenienti dall’America Latina e dai Caraibi per discernere le sfide etiche, culturali e religiose dell’intelligenza artificiale alla luce dell’enciclica Magnifica humanitas di Leone XIV. Prevost chiede inoltre allo Spirito Santo di illuminare le riflessioni e di aiutare ad affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale “con saggezza e responsabilità, affinché la comunicazione ecclesiale contribuisca all’incontro tra le persone e all’annuncio del Vangelo”.

Fonte Ansa