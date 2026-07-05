Fede e impegno sociale nella variegata realtà Usa. “La Chiesa negli Stati Uniti continui a servire ed evangelizzare la società”, esorta Leone XIV. Robert Francis Prevost cita le parole di san Giovanni Paolo II nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia. E cioè “l’Eucaristia, presenza salvifica di Gesù nella comunità dei fedeli e suo nutrimento spirituale, è quanto di più prezioso la Chiesa possa avere nel suo cammino nella storia Rifacendosi nuovamente alle celebrazioni per il 250.mo anniversario della fondazione degli Stati Uniti, il Papa auspica infine che l’esperienza del pellegrinaggio aiuti i partecipanti a tenere lo sguardo rivolto al cielo, ricordando che “l’Eucaristia è un dono prezioso, il nostro nutrimento indispensabile”. È proprio riconoscendo e accogliendo questo dono che la Chiesa negli Stati Uniti troverà la forza di proseguire il suo servizio caritativo alla società più in generale, specialmente negli ambiti dell’educazione, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali di base, continuando al contempo la sua missione di evangelizzare.

Passato e futuro

In un videomessaggio per la conclusione del Pellegrinaggio Eucaristico Nazionale, Robert Francis Prevost esorta a riscoprire l’eredità del dono della fede nella storia del suo Paese natale. Un patrimonio che riconosce il valore del passato ma guarda anche al futuro, come “fonte di rinnovamento e di unità”. Come racconta Edoardo Giribaldi su Vatican news, la fede di cui un’intera nazione è stata imbevuta rappresenta un’eredità del passato, ma anche una lente attraverso cui guardare al futuro. Rinnovando il proprio impegno al servizio della società in tutti gli ambiti del sociale, dall’educazione all’assistenza sanitaria. Il Pontefice ricorda il significato del pellegrinaggio, che ha attraversato molte delle tredici colonie originarie degli Stati Uniti in occasione del 250.mo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Il Papa richiama quindi il ruolo della fede nella storia della nazione, che “riconosce la sovranità di Dio ancor prima della sua istituzione formale”. Ritorna poi all’inaugurazione del pellegrinaggio, tenutasi a Saint Augustine, in Florida, dove l’8 settembre 1583, nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria, gli esploratori e i coloni spagnoli celebrarono al loro arrivo una Messa di ringraziamento, seguita da un banchetto al quale partecipò la locale tribù dei Seloy.

Patrimonio Usa

Questo evento storico, insieme a molti altri, testimonia la forte, sebbene largamente sconosciuta, eredità eucaristica degli Stati Uniti d’America. Tale eredità, lungi dall’essere stata dimenticata, deve continuare a servire come fonte sia di rinnovamento sia di unità. Un legame che si è trasmesso alle successive generazioni di cattolici americani, ispirando uomini e donne a testimoniare il Vangelo “in modo radicale”. Leone cita i martiri di New York e della Georgia, santa Kateri Tekakwitha, santa Elizabeth Ann Seton, santa Katharine Drexel, san John Neumann e il venerabile Fulton Sheen, che sarà presto beatificato. Senza dimenticare santa Francesca Saverio Cabrini, fondatrice delle Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, impegnate nell’assistenza ai bisogni spirituali e materiali dei migranti più poveri. L’intensa attività apostolica di questi uomini e donne santi, e di altri come loro, non sarebbe stata possibile senza la forza che attingevano quotidianamente a momenti di preghiera silenziosa dinanzi al tabernacolo. Il Pontefice, riferisce Vatican news, riconosce inoltre come la celebrazione della Messa, le processioni eucaristiche e l’adorazione del Santissimo Sacramento, che hanno scandito le varie tappe del pellegrinaggio, raccolgano una grande “eredità di fede”. Facendo sperimentare come il “vero Corpo e Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo siano la vita della Chiesa pellegrina sulla terra”.